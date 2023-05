Convocação da Seleção Brasileira completa para os amistosos de junho 2023

O treinador interino Ramon Menezes divulgou a lista completa da convocação da Seleção Brasileira na manhã deste domingo, 28 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os dois amistosos em junho, contra Guiné e Senegal. As novidades são jogadores do Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Confira a lista completa.

Convocação da Seleção Brasileira completa para junho

Pedro, do Flamengo, foi convocado para representar a Seleção Brasileira em dois amistosos no mês de junho. O treinador interino Ramon Menezes, responsável pelo elenco sub-20 no Campeonato Mundial, escolheu 23 jogadores para o próximo data FIFA.

Os estreantes na convocação da Seleção Brasileira são os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, o zagueiro Nino, o meio-campista Joelinton e o atacante Malcom, do Zenit. Gabigol ficou fora da lista, assim como Dudu, do Palmeiras.

Os jogadores se apresentam em 12 de junho, em Barcelona.

Confira a seguir a lista completa.

GOLEIROS:

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS:

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (MON)

ZAGUEIROS:

Ibañez – Roma (ITA)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

MEIAS:

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

ATACANTES:

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Malcom – Zenit (RUS)

Pedro – Flamengo

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Rony – Palmeiras

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga – Palmeiras

Data dos amistosos do Brasil em junho

A Seleção Brasileira vai disputar dois amistoso em junho de 2023. O primeiro será contra a equipe de Guiné e o segundo contra Senegal, de acordo com a CBF.

O compromisso contra Guiné está marcado para o dia 17 de junho, em Barcelona, na Espanha. Depois, viaja para Lisboa, em Portugal, para jogar contra Senegal, em amistoso internacional na Data FIFA. Os convocados de Ramon Menezes se apresentam em Barcelona no dia 12 de junho.

Os estádios dos dois jogos não foram anunciados pela CBF.

Brasil x Guiné

Sábado, 17 de junho de 2023

Horário: a definir

Local: Barcelona, na Espanha

Brasil x Senegal

Terça-feira, 20 de junho de 2023

Horário: a definir

Local: Lisboa, em Portugal

Quem é o técnico da Seleção Brasileira?

Enquanto a CBF ainda não define quem será o novo técnico da Seleção Brasileira, o interino Ramon Menezes, responsável pelo sub-20, assume o comando do elenco principal.

Para participar da convocação no Rio de Janeiro, na sede da CBF, Ramon desembarcou na manhã deste domingo da Argentina, onde participa do Mundial com o grupo de garotos do Brasil. O elenco se classificou para as oitavas de final depois de ganhar da Nigéria ontem e fechar em primeiro lugar no grupo D da primeira fase.

Ramon treina o sub-20 desde março do ano passado, conquistando o título do Sul-Americano depois de 2011, além de garantir a vaga no Mundial.

Os nomes favoritos para o cargo de técnico da Seleção Brasileira são Luis Enrique, ex-treinador da Espanha, Mourinho, da Roma, além do português Abel Ferreira, do Palmeiras, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Relembre aqui quem foram os técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo ano a ano.

