Jogos da Copa do Brasil na semana de volta nas quartas de final 2023

A Copa do Brasil realiza as partidas de volta das quartas de final na quarta, quinta e sábado, 12 a 15 de julho. Serão quatro embates decisivos que valem o passaporte para a próxima etapa da competição. Confira a programação de jogos, como assistir e os horários de cada um.

Programação de jogos da Copa do Brasil nas quartas de final

Flamengo, Athletico PR, São Paulo, Palmeiras, América Mineiro, Corinthians, Grêmio e Bahia disputam o confronto de volta nas quartas de final da Copa do Brasil entre os dias 12, 13 e 15 de julho.

Grêmio x Bahia | Jogos da Copa do Brasil, 12/07

O primeiro jogo entre Bahia e Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, terminou em 1 x 1. Os gols foram de Everaldo e Cuiabano no segundo tempo.

Eles voltam a se enfrentar na quarta-feira, 12 de julho, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os canais SporTV e Premiere vão exibir ao vivo a partida em todo o Brasil.

Não existe a vantagem do gol fora de casa na competição da CBF. Caso o segundo jogo resulte em novo empate, aí a disputa de pênaltis é que definirá o vencedor.

Grêmio x Bahia - Quarta-feira, 12/07:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: SporTV e Premiere

No SporTV e Premiere: narração de Milton Leite e comentários de Ledio Carmona e Pedrinho.

Athletico PR x Flamengo | Jogos da Copa do Brasil, 12/07

O Flamengo venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Athletico Paranaense. Com gols de Pedro e Bruno Henrique, o Rubro-Negro garantiu a vantagem em cima do Furacão por 2 x 1. Canobbio descontou.

Nesta quarta-feira, 12 de julho, às 21h30, o palco da partida de volta será a Arena da Baixada, em Curitiba. A Globo e os canais pagos SporTV e Premiere vão transmitir ao vivo para todo o Brasil, exceto São Paulo. O Amazon Prime Video também disponibiliza a transmissão.

O Flamengo só precisa do empate para se classificar. O Athletico terá que vencer com dois gols ou mais na diferença para avançar até a semifinal. Se o Furacão ganhar por 1 a 0, aí vai para os pênaltis.

Athletico PR x Flamengo - Quarta-feira, 12/07:

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Ligga Arena, em Curitiba

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Na Globo: Luis Roberto e análises de Junior e Ricardinho

No SporTV e Premiere: Renata Silveira com Ana Thaís Matos e Grafite

No Amazon: narrador Rômulo Mendonça e comentarista Rafael Oliveira

Palmeiras x São Paulo, 13/07

Jogando em casa, no Morumbi, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 x 0, gol de Rafinha, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na quinta-feira, 13 de julho, o clássico será disputado pela segunda vez entre as equipes paulistas às 21h, horário de Brasília, no Allianz Parque. Somente o Amazon Prime Video é que vai exibir a partida para todo o país.

O Tricolor só precisa do empate para se classificar. Já o Palmeiras precisa vencer com dois gols ou mais.

Palmeiras x São Paulo - Quinta-feira, 13/07:

Horário: 20h (horário de Brasília)

Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Amazon Prime

No Amazon: narrador Cleber Machado e comentarista Rafael Oliveira.

Corinthians x América MG | Jogos da Copa do Brasil, 15/07

O América ganhou do Corinthians no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Independência, em Belo Horizonte. Com gol de Juninho no primeiro tempo, o Coelho fechou a partida por 1 x 0.

No sábado, 15 de julho, a Neo Química Arena será o palco da volta às 16h30. Como as duas equipes disputam a segunda fase da Sul-Americana no meio da semana, a CBF remarcou o jogo para sábado.

A Globo, os canais SporTV e Premiere e a plataforma de streaming Amazon Prime Video vão exibir o confronto decisivo da Copa do Brasil.

Basta o empate para o América avançar no torneio. Já o Timão precisa marcar dois gols ou mais.

Corinthians x América MG - Sábado, 15/07:

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

No Amazon: narrador Rômulo Mendonça e comentarista Rafael Oliveira.

