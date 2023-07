Horário do próximo jogo do Brasil vôlei feminino contra a China nas quartas

Horário do próximo jogo do Brasil vôlei feminino contra a China nas quartas

Após uma semana de preparação, o elenco da Seleção Brasileira está pronto para entrar em quadra na Liga das Nações. O próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será contra a China, em confronto pelas quartas de final, então confira a data e horário.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O jogo do Brasil vôlei feminino contra a China nas quartas de final vai ser às 12h30, horário de Brasília, na próxima quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, nos Estados Unidos.

A equipe brasileira terminou em quarto lugar na classificação geral com oito vitórias e 24 pontos, enquanto as chinesas ficaram em quinta posição com a mesma pontuação. Na primeira semana, o Brasil estreou com derrota para a China por 3 sets a 2.

Diferente das três semanas, agora é confronto eliminatório. Quem perder arruma as malas e volta mais cedo para a casa sem medalhas.

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei feminino):

Quinta-feira, 13/07 às 12h30 (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2

Chaveamento da Liga das Nações

Através do cruzamento olímpico, onde o primeiro colocado joga contra o oitavo e assim sucessivamente, a Liga das Nações determinou todos os confrontos das quartas de final e também o caminho de cada time.

De um lado estão Polônia, Alemanha, Brasil e China. Do outro aparecem Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália. Isso significa que a equipe brasileira vai enfrentar na semifinal a Polônia ou a Alemanha, enquanto na final terá os times do outro lado da chave como principais rivais.

Quarta-feira, 12 de julho (jogo do Brasil vôlei feminino)

Polônia x Alemanha - 18h

Estados Unidos x Japão - 21h30

Quinta-feira, 13 de julho (jogo do Brasil vôlei feminino)

Brasil x China - 12h30

Turquia x Itália - 16h

Semifinal (15 de julho):

Polônia ou Alemanha x Brasil ou China

Estados Unidos ou Japão x Turquia ou Itália

Terceiro lugar (16 de julho):

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Final (16 de julho):

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Elenco do Brasil para as quartas de final

O técnico José Roberto Guimarães já selecionou as catorze atletas para as quartas de final da Liga das Nações contra a China. A grande novidade é Tainara, oposta que também atua como ponteira.

Com apenas 23 anos, a jogadora ganhou a medalha de prata no Mundial da temporada passada com o Brasil, além de vencer a Superliga e o Sul-Americano de Clubes com o Praia Clube, de Minas Gerais. Ela está em Dallas, nos Estados Unidos, treinando com o grupo feminino.

Confira a lista completa do Brasil para a fase final.

Levantadoras: Macris e Roberta;

Opostas/ponteiras: Rosamaria e Tainara;

Opostas: Lorrayna e Kisy;

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit;

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa;

Líberos: Natinha e Nyeme.

Leia também:

Qual é a premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023?