Confira a programação da Copa do Brasil no Amazon Prime. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF/Flickr

Copa do Brasil tem três jogos hoje

Jogos da Copa do Brasil que vão passar na Prime Vídeo na quarta-feira (05/07)

Jogos da Copa do Brasil que vão passar na Prime Vídeo na quarta-feira (05/07)

Copa do Brasil

Hoje, 5 de julho, tem três jogos da Copa do Brasil pelas quartas de final em confrontos de ida, e além de acompanhar na TV, é possível também assistir online essas disputas. Veja quais jogos da Copa do Brasil vão passar na Prime Vídeo nesta quarta-feira e os horários.

Quais os jogos da Copa do Brasil vão passar na Prime Vídeo?

Nesta quarta-feira, 5, a Copa do Brasil apresenta os jogos do São Paulo x Palmeiras, América-MG x Corinthians, e Flamengo x Athletico-PR. Os duelos são válidos pela ida das quartas de final.

São Paulo x Palmeiras - 19h30

Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

No Amazon: narração de Cléber Machado e comentários de Rafael Oliveira

América MG x Corinthians - 21h30

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime Vídeo

No Amazon: narração de Luis Felipe Freitas e comentários de Lisca e Milene Domingues

Flamengo x Athletico PR - 21h30

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime Vídeo

No Amazon: narração de Rômulo Mendonça e comentários de Luana Maluf

Como assistir o jogo de futebol no Prime Video?

É preciso ser assinantes do Amazon Prime Video para assistir os jogos da Copa do Brasil. Mas como funciona a plataforma de streaming? A mensalidade do Prime sai por R$ 14,90 ao mês. O pacote anual fica em R$ 119,00, o mesmo que desembolsar R$ 9,92 por mês. É só escolher a opção e se tornar cliente.

1) Acesse o site www.primevideo.com e depois clique em "Experimente 30 dias grátis*"

2) O segundo passo é fazer um cadastro no site da Amazon. Se você já tem a conta é só digitar o email e a senha mas, caso contrário, vá na opção "criar a sua conta da Amazon". É de graça.

3) Complete os espaços em branco e, em seguida, escolha qual plano quer assinar do Prime Video. Complete com a forma de pagamento e pronto.

Os direitos de transmissão dos confrontos pertencem à Globo, além dos canais SporTV, Premiere e a plataforma de streaming Amazon Prime Video, responsável por exibir três jogos na próxima semana.

Os jogos da Copa do Brasil na volta das quartas de final estão marcados para 12, 13 e 15 de julho entre Bahia, Grêmio, São Paulo, Palmiras, Flamengo, Athletico Paranaense, Corinthians e América Mineiro.

Os vencedores avançam para a semifinal da competição. O vencedor entre Corinthians e América vai jogar contra o Palmeiras ou São Paulo. Do outro lado, Flamengo ou Athletico vai enfrentar o Bahia ou Grêmio na semifinal da Copa do Brasil.

Leia também:

Diniz saiu do Fluminense?