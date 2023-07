Pronto para ser anunciado como novo técnico interino do Brasil, entenda se Diniz vai sair do Fluminense

Diniz saiu do Fluminense? Entenda a situação do treinador em 2023

Após o anúncio na terça-feira, 4 de julho, de que Fernando Diniz será o novo treinador interino da Seleção Brasileira, o torcedor do Fluminense tem dúvidas sobre a situação do comandante no clube. Afinal, Diniz saiu do Fluminense? Entenda o momento do técnico e se ele segue ou não no Tricolor.

A Seleção Brasileira está sem técnico desde o fim da Copa do Mundo do Catar, com a saída de Tite. Desde então, o interino Ramon Menezes, do Sub-20, estava no cargo.

Diniz vai comandar o Brasil até o início de 2024, data em que o contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid chega ao fim e, consequentemente, o italiano virá ao Brasil para assumir a Seleção Brasileira.

Fernando Diniz saiu do Fluminense?

Não, o técnico Fernando Diniz não saiu do Fluminense. Anunciado como interino da Seleção Brasileira na terça-feira, 4 de julho, de acordo com o portal GE, o acordo entre o clube carioca e a CBF é de que Diniz concilie os dois trabalhos, ou seja, ele treinará o Tricolor na temporada e nas datas FIFA vai comandar a Seleção Brasileira.

É importante frisar que, quando amistosos ou jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo acontecem, campeonatos como Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil são paralisados. Dessa forma, nem o Fluminense ou outros times serão prejudicados por jogadores convocados.

Ainda segundo o GE, a diretoria Fluminense exigiu o pagamento da multa par liberar o treinador, e ambas as partes chegaram a um consenso. A publicação do GE também informou que não é definitivo se Diniz vai continuar na comissão técnica quando Ancelotti chegar.

Diniz está no comando do Fluminense desde abril de 2022. Esta é a segunda passagem do profissional no clube carioca, vencedor da Taça Guanabara e Campeonato Carioca em 2023, ambos em cima do Flamengo.

Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira de masculino?

O próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser contra a Bolívia, 04 de setembro, pela primeira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, dentro de casa. O local da partida ainda não foi definido.

Com Diniz no comando, o Brasil vai jogar contra além da Bolívia o Peru também em setembro, fora de casa, depois a Venezuela em casa e o Uruguai fora em outubro. Em novembro, será contra a Colômbia fora de casa e a Argentina no fim do mês em casa.

Serão seis jogos que Fernando Diniz terá que comandar o elenco brasileiro profissional. Ele vai permanecer até que Carlo Ancelotti chegue no ano que vem e assuma a Seleção.

Confira agenda de Fernando Diniz no elenco brasileiro em 2023.

Brasil x Bolívia - 1ª rodada

Quinta-feira, 07/09

Peru x Brasil - 2ª rodada

Terça-feira, 12/09

Brasil x Venezuela - 3ª rodada

Quinta-feira, 12/10

Uruguai x Brasil - 4ª rodada

Terça-feira, 17/10

Colômbia x Brasil - 5ª rodada

Quinta-feira, 16/11

Brasil x Argentina - 6ª rodada

Terça-feira, 21/11

