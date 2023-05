Saiba como assistir os jogos da Copa do Brasil no Amazon. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Quem joga hoje na Copa do Brasil nas oitavas de final

Quem joga hoje na Copa do Brasil e horário nesta terça, 16/05/23

Nesta terça-feira, 16 de maio, os torcedores podem acompanhar quem joga hoje na Copa do Brasil, pelas oitavas de final. Veja como assistir e o horário do jogo ao vivo. A disputa desta noite será no Maracanã.

Flamengo x Fluminense é quem joga hoje na Copa do Brasil

O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 será nesta terça-feira, 16 de maio, a partir das 21 horas, entre Flamengo e Fluminense no Maracanã.

O onde assistir é exclusivo do SporTV e Premiere. A transmissão para todo o Brasil vai começar às 19h. O torcedor pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime ou Globoplay.

Por fim, o jogo de volta das oitavas de final será no dia 01/06, às 20h, também no Maracanã. O vencedor vai para às quartas de final.

Data: 16 de maio de 2023

Horário: às 21h (de Brasília)

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

Veja as datas dos jogos de ida dessa fase da Copa do Brasil

Dia 16/5 - 21h - Fluminense x Flamengo (Maracanã) | jogos da Copa do Brasil

Dia 17/5 - 19h - Santos x Bahia (Vila Belmiro)Dia 17/5 - 19h - Palmeiras x Fortaleza (Allianz Parque)

Dia 17/5 - 19h30 - Grêmio x Cruzeiro (Arena do Grêmio)

Dia 17/5 - 20h - Sport x São Paulo (Ilha do Retiro)

Dia 17/5 - 21h30 - América-MG x Internacional (Independência)

Dia 17/5 - 21h30 - Athletico-PR x Botafogo (Arena da Baixada)

Dia 17/5 - 21h30 - Atlético-MG x Corinthians (Mineirão)

Jogos de volta da Copa do Brasil

Dia 31/5 - 19h - Bahia x Santos (Arena Fonte Nova)

Dia 31/5 - 19h - Fortaleza x Palmeiras (Arena Castelão)

Dia 31/5 - 20h - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

Dia 31/5 - 21h30 - Internacional x América-MG (Beira-Rio)

Dia 31/5 - 21h30 - Botafogo x Athletico-PR (Nilton Santos)

Dia 31/5 - 21h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

Dia 1/6 - 19h30 - São Paulo x Sport (Morumbi)

Dia 1/6 - 20h - Flamengo x Fluminense (Maracanã) | jogos da Copa do Brasil

