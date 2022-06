Saiba quais são os jogos de hoje pela Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Cinco partidas serão realizadas nesta quarta-feira, 22 de junho, pelas oitavas da Copa do Brasil

Jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022: horários e onde assistir

Para não perder nenhum lance das oitavas de final, saiba quais são os jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022. Nesta quarta-feira, 22 de junho, cinco partidas serão realizadas com transmissão ao vivo, prometendo embates de qualidade e muita disputa entre os jogos de ida.

Os jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022 vão passar na TV aberta, entre os canais fechados e também por streaming e, por isso torcedor, fique atento para saber onde assistir cada um deles ao vivo.

Corinthians, Atlético Goianiense, Goiás, Fortaleza, Ceará, Bahia. Athletico Paranaense, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo entram em campo para disputar o jogo de ida na competição onde buscam abrir vantagem para ficar tranquilo durante o jogo de volta.

O destaque fica para os duelos entre Corinthians e Santos, clássico regional, e o embate de Fortaleza contra o Ceará, o famoso Clássico Rei, da cidade cearense. Outro confronto que chama a atenção é o encontro de Atlético Mineiro e Flamengo, prometendo bom futebol.

As oitavas de final são disputadas em duas mãos, onde cada equipe tem a oportunidade de jogar em casa, contando com o apoio da torcida.

Com dezesseis equipes, os jogos são definidos por sorteio da CBF. Não há restrições, ou seja, equipes da mesma cidade ou estado podem se enfrentar. O mando de campo também é escolhido através de sorteio da entidade para saber quem decide em casa.

Não há gol fora de casa na Copa do Brasil. Isso significa que, nas oitavas de final, se a soma do placar entre as duas partidas terminar na igualdade, aí a disputa de pênaltis será iniciada.

Onde assistir os jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022

Se você não quer perder nenhum lance, saiba quais são os jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022 e onde assistir cada um deles.

Atlético GO x Goiás

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: SporTV e Premiere

Narração: Renata Silveira com comentários de Lédio Carmona, Richarlyson e Fernanda Colombo

Bahia x Athletico PR

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: Amazon Prime Video

Fortaleza x Ceará

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Amazon Prime Video

Corinthians x Santos

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Rede Globo (SP e PR), SporTV 2 e Premiere

Narração: Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro e PC Oliveira. SPORTV E PREMIERE: narração de Odinei Ribeiro e comentários de Alexandre Lozetti e Ricardinho

Atlético MG x Flamengo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Narração: Luís Roberto com comentários de Roger Flores e Fábio Junior. SPORTV E PREMIERE: narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Henrique Fernandes e Pedrinho

+ Escala de arbitragem da Copa do Brasil nas oitavas 2022

Premiação das oitavas de final na Copa do Brasil 2022

O time que se classifica da terceira fase para as oitavas de final fatura R$3 milhões. Ao todo, dezesseis times podem se classificar para as oitavas, disputada entre os dias 22, 23 e 30 de junho (ida) e 12, 13 e 14 de julho (volta).

Depois, os oito elencos que seguem para as quartas de final faturam o total de R$3,9 milhões. É importante ressaltar que cada nova fase garantida pelo time lhe garante uma quantia diferente.

Os valores da Premiação da Copa do Brasil 2022 foram divulgados pela CBF, entidade responsável pelo torneio. Este ano, a CBF aumentou consideravelmente os valores entre as fases, onde o vencedor pode embolsar ao fim da temporada 80 milhões de reais.

Equipes que disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase ganham muito mais do que as que estrearam na terceira fase. São Paulo, Cruzeiro e Ceará, por exemplo, acumulam R$ 7,67 milhões. Já Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem R$4,9 milhões.

