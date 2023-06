Confira os memes do Fluminense eliminado da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Twitter

Melhores memes do Fluminense eliminado da Copa do Brasil 2023

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Com o Maracanã lotado, o Rubro-Negro venceu o clássico por 2 x 0 e eliminou o Flu. Com o resultado, torcedores aproveitaram para brincarem com memes do Fluminense em imagens, vídeos e zoações.

Veja os memes do Fluminense após eliminação da Copa do Brasil 2023

Veja os melhores memes dos torcedores rivais em comemoração a eliminação do Fluminense:

O Flamengo é o maior do Rio, e o Gabigol é maior que o Fluminense PORRAAAAAAA pic.twitter.com/Cj0ClnhV8P — Igor do SUS (@igordosus) June 2, 2023

FLUMINENSE É O CARALHO TEM QUE RESPEITAR O TETRACAMPEÃO DESSA PORRA VAI TOMAR NO CU, NANICOS pic.twitter.com/XLJBjGeJt2 — vn (@1895vn) June 2, 2023

VAI TOMAR NO CU FLUMINENSE pic.twitter.com/pIoABt5tFF — ؘ (@flacervja) June 2, 2023

Ganhamos!!! Vitória do MENGÃO contra o Fluminense ❤️🖤❤️🖤

NÃO TEM IGUAL! pic.twitter.com/4htq5u6Ug2 — imStar ✪ (@imStarxD) June 2, 2023

Fluminense eliminado da Copa do Brasil kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/4YrdNa3czn — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 2, 2023

Sobrou provocações também para Cano.

Vendo NFT exclusivo do Germán Cano em decisões pic.twitter.com/sdks2cPqid — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 2, 2023

“cano se deixar o copo cair vai ter quer ser util em decisão” cano:

pic.twitter.com/3rQcR2C3dM — 🗯️ (@a10Iice) June 2, 2023

faz o L cano pic.twitter.com/tlF9LIpTrj — dudιnhα (@dxdfcb) June 2, 2023

Cano no carioca / Cano na Copa do Brasil pic.twitter.com/cnWduWal3f — Vini Rubro-negro (@vinirubronegro_) June 2, 2023

Ué, cadê o super artilheiro German Cano? pic.twitter.com/gKQhCxg9FL — Wendson Ferreira (@wendson_crf) June 2, 2023

german cano se o carioca não existisse pic.twitter.com/lj1BhHdPgl — 💋 (@jineezus) June 2, 2023

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, também passou por memes do Fluminense.

VAI TOMAR NO CU FERNANDO DINIZ, VAI SE FUDER FLUMINENC pic.twitter.com/bDBKgzSAAf — Gabriel Tomazi (@xtomazi) June 2, 2023

Acabou o gás do fluminense de Fernando Diniz Impossível pic.twitter.com/SpXRi5oko7 — DEDÉ SINCERO (@Andre_Luizld) June 1, 2023

Obrigado Fernando Diniz, Mario e diretoria. pic.twitter.com/SOvwszdJ1K — joao vitor (@joaovitorpmeira) June 2, 2023

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira, 05 de junho, contra o Vasco na nona rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Enquanto o Rubro-Negro briga na parte de cima da classificação, o Cruz Maltino precisa dos três pontos no clássico dos Milhões para escapar da zona de rebaixamento. O Vasco só tem seis pontos em uma vitória, três empates e quatro derrotas.

O torcedor pode assistir o jogo no canal Premiere e GloboPlay.

