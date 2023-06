Onde vai passar jogo do Fluminense e Bragantino hoje no Brasileirão – 04/06

Onde vai passar jogo do Fluminense e Bragantino hoje no Brasileirão – 04/06

O Fluminense recebe o RB Bragantino no Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo, 04 de junho, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Fluminense às 16h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na televisão e online.

No meio da semana, o Tricolor foi eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil pelo Flamengo. Já o Bragantino vem de derrota para o Santos no fim de semana passado.

Como assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo

A partida entre Fluminense e RB Bragantino será transmitida na Globo, Premiere e GloboPlay neste domingo. O duelo começa às 16h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Globo exibe o jogo do Fluminense para os estados do RJ, ES, PB, RN, PI e a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com a narração de Gustavo Villani e os comentaristas Júnior e Roger Flores.

O Premiere transmite o duelo na TV paga, enquanto o streaming GloboPlay disponibiliza a programação para assinantes.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Como estão as equipes na temporada?

O Fluminense busca a recuperação neste domingo após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, na última quarta-feira, nas oitavas de final. No Brasileirão, o grupo de Fernando Diniz está em nono lugar com 13 pontos, somados em quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Do lado do Bragantino, o time faz um boa campanha no Brasileirão com 13 pontos em 11º lugar e três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No entanto, o clube paulista não consegue deixar a parte de baixo da classificação e ocupar uma vaga na parte de cima da tabela. Se vencer hoje, pretende brigar pelo G-4.

Escalações de Fluminense x RB Bragantino

Ambas as equipes buscam os três pontos neste domingo para se afastarem da zona de rebaixamento. Por isso, tanto Fernando Diniz como Pedro Caixinha deverão optar pelos jogadores titulares.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga; André, Martinelli, Lima, PH Ganso; Jhon Arias e German Cano (Técnico: Fernando Diniz).

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Luan, Léo Realpe, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramires; Vitinho, Helinho e Eduardo Sasha (Técnico: Pedro Caixinha).

Quando Marcelo volta a jogar?

O lateral Marcelo é baixa para Fernando Diniz. De acordo com o GE, o atleta de 35 anos teve lesão na panturrilha direita confirmada e, por isso, não está apto para jogar com o elenco tricolor neste domingo. Ainda segundo o portal GE, Marcelo não tem previsão para voltar aos gramados.

Até o momento, o lateral disputou nove partidas entre as 18 da temporada, entre o Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Nas redes sociais, Marcelo publicou fotos do seu tratamento. A previsão é de que ele continue o tratamento, retome a parte física e, aí, siga para transição e retorne aos gramados para treinar com o grupo.

Marcelo será desfalque nos próximos jogos do Brasileirão e Libertadores no meio da semana.

Leia também:

Fluminense tem Libertadores? Confira lista de títulos do clube