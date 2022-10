Memes da final Corinthians x Flamengo tem piada com ‘Varmengo’

Lance com Léo Pereira gerou polêmica no segundo tempo da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12 de outubro

No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo não saíram do 0 a 0 na Neo Química Arena, na noite desta quarta. Com o lance envolvendo Léo Pereira, do Rubro-Negro, torcedores criaram memes da final Corinthians x Flamengo.

A brincadeira é que como o pênalti não foi dado para o Corinthians, adversários citaram o fato do clube carioca ser beneficiado.

Memes da final Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil

O empate entre Corinthians e Flamengo na primeira partida da final da Copa do Brasil gerou insatisfação dos torcedores de ambos os clubes, mas esse não foi o principal assunto nas redes sociais entre os usuários que assistiram ao confronto.

No segundo tempo, a bola acabou resvalando no braço de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, o que fez com que os jogadores do Corinthians cobrassem o árbitro sobre um provável pênalti em favor dos anfitriões. O VAR verificou o momento, mas nada foi marcado. Nas arquibancadas da Neo Química, muitos gritos e vaias ao juiz.

Para entender melhor, assista ao lance em questão.



Com divididas opiniões sobre o lance, torcedores do Corinthians e adversários decidiram ir até as redes sociais e brincar com o “Varmengo”, mistura de Var + Flamengo já que o pênalti não foi assinalado.

O VARmengo entrou em ação mais uma vez. pic.twitter.com/3K33yVItkc — Cavalinho do Vasco (@cavalinhovasco) October 13, 2022

Outro usuário até brincou com o nome “Varmengo”. Teve até meme do Flamengo com os árbitros.

COR X FLA Passando só pra lembrar que se fosse MÃO na área do Corinthians, O VARmengo marcaria o Pênalti… pic.twitter.com/b5xz4f1Dof — Ivan Santos (@arte_prima) October 13, 2022

Para variar, mais uma vez o VARmengo ajudando o time da elite carioca,,uma vergonha, outro roubo para a conta do time da Globo Roubado pic.twitter.com/tPkJ52Uc1e — Agnaldo – #SalvemOCorinthians (@agfon21) October 13, 2022



Em outra ocasião, o torcedor brincou com a possibilidade dos jogadores do Flamengo pegarem a bola com a mão, no Maracanã.

Outro usuário no Twitter, entretanto, brincou com a dúvida entre ajudar Corinthians ou Flamengo. A brincadeira se dá porque rivais citam a possibilidade de ambos os times serem beneficiados.

Varmengo 1×0 Varinthians

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CDVph4NPnC — Ed SEP🐷🇮🇹 Tri da Liberta 🏆🏆🏆 Rumo ao Tetra (@Ed_SEP1987) October 13, 2022

Quando é o jogo de volta entre Flamengo x Corinthians?

A paritda de volta na final da Copa do Brasil será em 19 de outubro, quarta-feira, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 21h45 (horário de Brasília).

Com o resultado do primeiro confronto, tudo pode acontecer na disputa ao título do grande torneio de futebol e, com o mando de campo, o Flamengo torna-se o grande favorito na briga.

A TV Globo é quem vai transmitir o jogo de volta na quarta-feira, disponível para todos os estados do país ao vivo. Para outras preferências, os canais SporTV e Premiere também são opções assim como os streamings GloboPlay e Amazon Prime, responsáveis por exibirem todos os detalhes de maneira online.

