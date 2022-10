Bolsonaro é católico ou evangélico? Conheça a religião do presidente

Nas eleições de 2022, a religião tem sido uma das questões no centro do cenário político brasileiro.

Em campanha pela reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) tem levado ao ápice os esforços políticos para cultivar uma direita evangélica cristã. Mas o político circula também entre os católicos, a exemplo da ida a missa de Nossa Senhora em Aparecida às vésperas do segundo turno. Mas Bolsonaro é católico ou evangélico?

Afinal, Bolsonaro é católico ou evangélico?

O presidente Jair Bolsonaro é católico, mas muitas pessoas acreditam que Jair Bolsonaro seja evangélico. A confusão é compreensível, já que ele está mais próximo dos evangélicos na política e até na família. A esposa, Michelle Bolsonaro é evangélica, assim como os filhos. A cerimônia de casamento também foi conduzida por um pastor e em 2016, quando deputado federal, ele foi batizado por um pastor nas águas do Rio Jordão, em Israel.

Em 2015, ainda quando era deputado federal, Bolsonaro confirmou em seu Twitter que segue a religião católica.

Sou católico, meus filhos + velhos Batistas… agradeço a Deus pela existência d cada pessoa q me cerca. #união https://t.co/XBbTbsTgzk — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 12, 2015

Bolsonaro está contando com o apoio dos evangélicos para conseguir uma virada no segundo turno das eleições. Nas pesquisas, o candidato continua atrás do seu rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar do apoio dos cristãos e o mote conservador da campanha, estagnação da economia brasileira e a condução do país na pandemia se tornaram o calcanhar de Aquiles do presidente.

A história também mostra que o alinhamento político dos eleitores evangélicos tem variado ao longo dos anos. Lula, por exemplo, foi eleito pela primeira vez em 2002 com o apoio de vários líderes evangélicos. Já em 2016, o grupo se uniu à favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Só depois que esse público migrou para a extrema-direita de Bolsonaro – que muitas vezes afirma estar do lado correto de uma batalha divina entre o bem e o mal.

