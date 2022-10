Corinthians e Flamengo empatam na 1ª final da Copa do Brasil; quando será a volta

Nesta quarta-feira, Corinthians e Flamengo não saíram do zero a zero pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Dentro da Neo Química Arena, o alvinegro falhou em abrir o placar, enquanto elenco carioca botou pressão em cima dos adversários. A final de 2022 será definida na partida de volta, na próxima quarta-feira.

A partida de volta será jogada na semana que vem, no Maracanã, onde saberemos quem será o grande campeão.

Empate entre Corinthians x Flamengo na primeira partida da final da Copa do Brasil

Para o desespero do torcedor do Corinthians e o alívio do flamenguista, as equipes ficaram no 0 a 0 pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Os dois tentaram, mas o placar não se alterou em nenhum momento.

Isso significa que tudo será definido no confronto de volta, no Maracanã.

Como foi o jogo de ida na final da Copa do Brasil 2022?

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians fez questão de receber o Flamengo com cata lotada. Clima de decisão acirrada, os torcedores não pararam de gritar por um minuto, enquanto os cariocas fizeram questão de mostrar que, mesmo em pouca quantidade, também estavam na torcida.

Foi do Flamengo a primeira boa chance. Em chute certeiro de Gabigol, o atacante acertou a bola próximo ao gol de Cássio com apenas um minuto de partida. Yuri Alberto respondeu cinco minutos depois após a cobrança de escanteio de Renato Augusto. O atacante, porém, falhou no voleio e foi desarmado pela defesa adversária.

Pedro, destaque do Flamengo na temporada, ficou cara a cara com Cássio na área do Corinthians aos 11 minutos. O fim da história, entretanto, não foi nada animador já que o atacante mandou a bola para fora.

Até os 20 minutos, três finalizações para cada lado. Morno e sem grandes emoções, o confronto trouxe disputa em posse de bola, mas nada de gols.

Finalmente, aos 30 minutos, a emoção apareceu na disputa de Corinthians e Flamengo. Gabigol, que não vive bom momento, recebeu a bola de Pedro onde dentro da área, acabou trombando com Cássio. O arqueiro conseguiu parar o jogador rubro-negro para evitar o gol com a defesa.

Pela reta final da primeira etapa, o Corinthians pressionou os adversários com chances de Yuri Alberto, que mandou a bola nas mãos do goleiro Santos e Renato Augusto aos 44 ao mandar a bola por fora do gol.

Segundo tempo da final da Copa do Brasil

O Flamengo manteve o ritmo acelerado para o segundo tempo. Já o Corinthians tentou adotar uma postura diferente, mas esbarrou no Rubro-Negro em muito dos ataques.

O bom resultado dos visitantes surtiu efeito já que, aos 12 minutos, Gabigol levou perigo ao goleiro Cássio. De cabeça, Everton Ribeiro lançou para o atacante, mas Cássio conseguiu espalmar a bola. Essa foi a primeira boa oportunidade do jogo. Dois minutos depois, Renato Augusto também respondeu à altura.

A partir da metade da segunda etapa só deu Flamengo. Aos 20, David Luiz balançou a trave em pancada de pé esquerdo. A qualidade do zagueiro fez a diferença para dar o gás necessário ao clube visitante.

Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol foram os melhores do lado do Flamengo. Teve também a polêmica envolvendo Léo Pereira e um possível toque de mão na bola. O VAR chegou, mas o pênalti não foi assinalado.

Aos 43 minutos, o jogo foi interrompido pela falta de luz na Neo Química Arena. Até os acréscimos, tudo igual entre 0 a 0 na final da Copa do Brasil. Tudo aberto para a volta

Quando é o jogo de volta da final da Copa do Brasil?

O jogo de volta entre Flamengo e Corinthians vai ser em 19 de outubro, quarta-feira, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

O mando de campo foi definido por sorteio e, por isso, o Flamengo ganhou o direito de jogar a partida de volta em casa, no Maracanã. Com o resultado do primeiro confronto, tudo pode acontecer na disputa ao título do grande torneio de futebol.

A TV Globo é quem vai transmitir o jogo de volta na próxima quarta-feira, disponível para todos os estados do país ao vivo. Para outras preferências, os canais SporTV e Premiere também são opções assim como os streamings GloboPlay e Amazon Prime, responsáveis por exibirem todos os detalhes de maneira online.

Estádio do Maracanã receberá a final da Copa do Brasil

Com o mando de campo a seu favor, o Flamengo recebe o Corinthians na próxima quarta-feira no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Conhecido como o santuário do futebol, o Estádio Jornalista Mário Filho, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, zona norte do Rio, tem capacidade para receber 78 838 espectadores, sendo o maior estádio do Brasil.

O Maraca, apelido carinhoso dado por torcedores, foi inaugurado em 1950. Desde então, conforme indica o site oficial do projeto, fez história ao receber o milésimo gol de Pelé, Brasileirão, Libertadores, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e até Copa do Mundo.

Para a partida de volta na final da Copa do Brasil, o Flamengo divulgou que os ingressos estão esgotados para a torcida do Rubro-Negro. Para os corintianos, ainda não há informações.

Onde assistir o jogo de volta na final da Copa do Brasil?

A partida de volta na final da Copa do Brasil será transmitida pela Globo, SporTV, Premiere e o Amazon Prime, a partir das 21h45 (horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Assim como na primeira partida, a Rede Globo é quem exibe o duelo na TV aberta. A equipe de transmissão deverá ser divulgada nos próximos dias. Já os canais SporTV e Premiere também vão exibir o jogo na quarta-feira para todo o território nacional.

Online, o GloboPlay retransmite as imagens de graça e o Amazon Prime, streaming, apenas para assinantes na plataforma.

