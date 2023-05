Nas oitavas, onde assistir Flamengo x Fluminense pela Copa do Brasil?

Copa do Brasil

Na terça-feira, 16, às 21h (horário de Brasília), Fla x Flu se enfrentarão pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo é de mando do Fluminense. Saiba quem vai transmitir o Flamengo x Fluminense e horário da partida.

Onde vai passar Flamengo x Fluminense?

Os confrontos de ida e volta serão de exclusividade do SporTV, canal por assinatura e do Premiere. Com isso, não será possível acompanhar o Fla-Flu na TV aberta. No SporTV, haverá uma novidade na exibição dos dois jogos. Ambos os embates, serão transmitidos em 4K.

Os primeiros 90 minutos no SporTV, serão narrados por Luiz Carlos Júnior, com participações de Pedrinho e Lédio Carmona nos comentários. O Premiere conta com planos a partir de R$29,90. A assinatura pode ser feita pelo site www.premiere.globo.com

Números do SporTV nas principais operadoras:

SKY - 39 / 439

Claro TV/ Net - 39 / 539

OI TV - 39

Vivo TV - 39 / 339 / 819 / 539

Vale lembrar que o app de streaming Globoplay (disponível para IOS e Andorid), também exibirá as duas partidas. Para isso basta acessar o serviço pelo site www.globoplay.com.br ou pelo aplicativo. Em seguida basta assinar algum dos seguintes planos:

1- Globoplay + canais ao vivo – R$49,90 por mês

2- Globoplay + canais ao vivo e Premiere – R$59,90 por mês

Fluminense x Flamengo – Copa do Brasil de 2023 – Oitavas de Final – Partida de Ida.

Data: Terça-Feira, 16 de maio.

Horário: 21h – Horário de Brasília.

Local: Maracanã.

De acordo com o Globo Esporte, mais de 57 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de Maracanã lotado. Vale lembrar que a partida da ida será o confronto de número 444 entre as duas equipes.

Quando vai ser o jogo da volta entre Flamengo x Fluminense?

Nos 90 minutos finais, Jorge Sampaoli e seus jogadores terão o apoio da nação rubro-negra rumo a classificação na taça nacional. O palco da partida será o Maracanã. Não haverá a regra do gol fora. Qualquer empate no placar agregado, significa disputa de pênaltis.

O Flamengo quer vingar o seu arquirrival, Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca justamente contra o Fla, na final o Flu venceu por 4 a 1 e ficou com o caneco estadual.

Flamengo x Fluminense – Copa do Brasil de 2023 – Oitavas de Final – Partida de Volta.

Data: 01 de junho, quinta-feira.

Horário: 20h – Horário de Brasília.

Local: Maracanã.

Como vem o Fluminense?

O Flu não sabe o que é perder há 4 partidas. O último tropeço do Time de Gurerreiros aconteceu no dia 29 de abril. Na ocasião, a equipe comandada por Fernando Diniz foi derrotada por 4 a 2 ante o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, foram 3 vitórias e 1 empate. Detalhe para a goleada por 5 a 1 contra o River Plate em pleno Marcanã, pela Conmebol Libertadores.

Até o momento, Germán Cano é o artilheiro do futebol brasileiro em 2023. Em 24 partidas disputadas, o argentino fez 24 gols. Fernando Diniz não poderá contar com Alexsander e Keno, ambos estão lesionados e desfalcam o Flu para o clássico.

No último sábado, 13, o Fluminense venceu em casa o Cuiabá por 2 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Nino e Paulo Henrique Ganso.

Como vem o Flamengo?

O Flamengo também vem embalado por uma vitória. No sábado, bateu o Bahia, fora de casa por 3 a 2. Matheus França, Gabigol e David Luiz, marcaram para o Rubro-Negro. Gabriel Teixeira e Ademir, descontaram para o Tricolor de Aço.

Logo atrás de Cano, Pedro é quem mais marcou gols no Brasil até o momento, foram 22 bolas na rede em 23 partidas disputadas. Porém, o camisa 9 não estará a disposição de Jorge Sampaoli. O motivo da ausência do atacante será por conta de uma lesão muscular na coxa direita que o atleta sofreu no embate contra o Goiás, na quarta-feira, 10.

Quem mais venceu, Flamengo ou Fluminense?

Ao todo, Flamengo e Fluminense mediram forças 443 vezes ao longo da história, segundo o site O Gol. Desde o primeiro confronto até hoje, o Rubro-Negro tem larga vantagem sobre o rival, venceu 161 vezes contra 141 do Flu, mesmo número de empates no histórico de jogos entre os arquirrivais.