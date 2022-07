Onde assistir Goiás x Atlético GO hoje (13/7): transmissão e horário

No primeiro jogo do clássico goiano, as equipes empataram no 0 a 0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Além de descobrir onde assistir Goiás x Atlético GO hoje, o torcedor fica por dentro de todos os detalhes do clássico goiano. Nesta quarta-feira (13/07), as equipes se enfrentam pelo jogo de volta nas oitavas de final, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, confira onde assistir o jogo de hoje.

COMO ESTÃO AS EQUIPES NA TEMPORADA?

O Goiás tem a vantagem de jogar em casa nesta quarta. O time treinado por Jair Ventura não conseguiu a vantagem no primeiro confronto e por isso terá de contar com o apoio incondicional da torcida para fazer a diferença e garantir a classificação até a próxima fase. O elenco esmeraldino vem de vitória contra o Athletico no fim de semana, pelo Brasileirão, o que dá confiança ao grupo.

Já o Atlético Goianiense perdeu para o Santos na última rodada do Brasileirão e voltou para a zona de rebaixamento, enquanto na contramão se garantiu nas quartas da Copa Sul-Americana e, por isso, tenta manter a confiança em busca de mais uma classificação na temporada. O elenco de Jorginho deve entrar completo para o jogo de hoje, enfrentando o seu maior adversário no futebol brasileiro mesmo fora de casa.

Onde assistir Goiás x Atlético GO hoje

O jogo do Goiás x Atlético GO hoje será transmitido no SporTV, Premiere e o Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), nas oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de futebol hoje. O Premiere, pay-per-view, é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra na assinatura.

O serviço de streaming Globo Play, disponível somente para assinantes, retransmite as imagens do jogo da Copa do Brasil pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Goiás x Atlético GO hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

Prováveis escalações de Goiás e Atlético GO hoje

Apodi, lesionado, é a única baixa do grupo de Jair Ventura.

Escalação do Goiás: Tadeu; Yan Souto, Caetano e Reynaldo; Caio Vinicius, Matheus Sales, Elvis, Dada; Fellipe Bastos, Pedro Raul e Nicolas.

Baralhas, suspenso, e Churín, ex-jogador do Grêmio na competição, são os desfalques do técnico Jorginho.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Jefferson, Hayner, Edson, Ramon; Marlon Freitas, Edson Fernando, Jorginho, Airton; Shaylon (Luiz Fernando) e Wellington Rato.

Como foi o jogo de ida na Copa do Brasil?

O primeiro confronto da Copa do Brasil foi bastante equilibrado. As duas equipes tiveram boas chances de abrir o placar, mas sem sucesso. O placar de 0 a 0 deixa tudo em aberto para o jogo desta quarta-feira.

O Atlético Goianiense jogou em casa, mas nem o fato deu a vantagem ao grupo. Por isso, o Goiás espera dar a volta por cima e garantir a classificação de maneira heroica, assim como foi durante a terceira fase.

Confira os melhores momentos do jogo de ida na Copa do Brasil.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 13 de julho, pela rodada de volta nas oitavas de final na Copa do Brasil.

Os vencedores se classificam para as quartas de final. Com o chaveamento não definido, as equipes aguardam pelo sorteio da CBF que determinará os confrontos e os mandos de campo.

Goiás x Atlético GO – 19h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Ceará x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Santos x Corinthians – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

Flamengo x Atlético MG – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

