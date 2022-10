Jogo do Cuiabá hoje x Goiás ao vivo onde vai passar na TV – 23/10

Neste domingo, as equipes de Cuiabá e Goiás se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

O jogo do Cuiabá hoje vai ser contra o Goiás neste domingo, 23 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no segundo turno. O confronto vai ser às seis da tarde (horário de Brasília), na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Confira onde assistir ao vivo a partida de futebol hoje.

Sem vencer por quatro rodadas seguidas, o Cuiabá ocupa a 17ª posição da tabela com 31 pontos, sendo o primeiro na zona de rebaixamento. Ao todo, o elenco contabiliza sete vitórias, dez empates e 15 derrotas por toda a temporada. Neste domingo joga em casa e por isso pode sair vitorioso com os três pontos.

Do outro lado, o Goiás também vive uma situação de perigo constante com o rebaixamento. Em 14º lugar com 38 pontos, tem apenas sete pontos a mais do que o primeiro na degola com nove vitórias, onze empates e onze derrotas. Vai colocar os titulares em campo neste domingo para garantir os três pontos e se afastar da parte de baixo.

+ Corrida da Fórmula 1 hoje: horário do GP dos Estados Unidos 2022

Onde assistir jogo do Cuiabá hoje ao vivo

O jogo do Cuiabá e Goiás hoje tem transmissão do Premiere, pay-per-view, às 18h (Horário de Brasília) por todo o Brasil ao vivo.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o canal para assistir ao jogo do Brasileirão. Se preferir, dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

+Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Último jogo do Cuiabá x Goiás na temporada

A última vez que as equipes de Cuiabá e Goiás se enfrentaram foi em 26 de junho de 2022, na temporada atual, pelo primeiro turno na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por 1 a 0, no Estádio da Serrinha, o time do Goiás garantiu os três pontos com gol de Pedro Raul, para dar a vitória aos goianos.

Os times já se enfrentaram por sete partidas, de acordo com o portal O Gol, com vantagem para o Goiás em cinco vitórias, um empate e uma vitória ao Cuiabá.

Confira como foi o último jogo dos times no vídeo a seguir.



+ Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Classificação do Brasileirão atualizada

Já foram disputadas 33 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A na temporada. Faltam apenas cinco rodadas para o fim da competição.

1 Palmeiras – 71 pontos

2 Internacional – 60 pontos

3 Flamengo – 58 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fluminense – 54 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Fortaleza – 44 pontos

10 São Paulo– 44 pontos

11 Botafogo – 43 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 RB Bragantino – 41 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Cuiabá – 31 pontos

18 Atlético GO – 30 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Leia também: VÍDEO: Charles do Bronx perde luta no UFC 280 e Islam leva cinturão