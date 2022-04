Onde assistir Goiás x RB Bragantino ao vivo e horário hoje (20/04/2022)

Em partida da terceira fase na Copa do Brasil, Goiás e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Goiás x RB Bragantino ao vivo.

O Goiás empatou com o Palmeiras no fim de semana, enquanto o RB venceu o Atlético GO.

Onde assistir Goiás x RB Bragantino?

O jogo do Goiás e RB Bragantino hoje será transmitido no Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

A transmissão é exclusiva do Premiere, pay-per-view disponível para assinantes de operadoras da TV paga. Para assistir o jogo de hoje, é preciso ter a plataforma em seu pacote de canais.

Se você não tem TV por assinatura, então pode assinar o Premiere através do site (www.premiere.globo.com) e acompanhar tanto no computador como pelo aplicativo para Android e iOS. Os valores estão disponíveis por mês e ao ano, sob os números de R$49,90 ou R$89,90

A plataforma também oferece oferta especial para assinantes GloboPlay, streaming da Globo.

Informações de onde assistir Goiás x RB Bragantino hoje

Data: 20/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Onde assistir: Premiere

Goiás e RB Bragantino na Copa do Brasil

Para chegar até a terceira fase na Copa do Brasil, o Goiás passou por grandes desafios. Os goianos venceram o Sousa, da Paraíba, na primeira fase. Depois, superaram o Criciúma fora de casa. Agora, possuem a oportunidade de fazer bonito em campo para chegar longe na competição em busca do primeiro título da competição.

Já o RB Bragantino estreia nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O grupo paulista tem a vantagem por conta do seu posicionamento no ranking da CBF e, por isso, não disputa as fases anteriores da competição. Se vencer hoje, garante a vantagem para que no jogo de volta decida em casa com facilidade.

A arbitragem vai ser de Anderson Daronco (FIFA).

Provável escalação do Goiás x RB Bragantino

Escalação do Goiás: Tadeu, Jackson, Sidnei, Reynaldo, Hugo, Fellipe Bastos, Caio Vinícius, Auremir, Apodi, Pedro Raul e Dada

Escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Candido, Jadsom, Lucas Evangelista, Bruno, Praxedes, Sorriso e Ytalo

Últimos jogos Goiás x RB Bragantino

Goiás 0 x 0 RB Bragantino – 22/02/2021 – Brasileirão

RB Bragantino 2 x 0 Goiás – 24/10/2020 – Brasileirão

Goiás 2 x 1 RB Bragantino – 07/10/2016 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como o último jogo do RB Bragantino.

