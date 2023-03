Goiás x Cuiabá hoje: onde assistir o jogo do Goiás na Copa Verde graça - 29/03

Jogo do Goiás é válido pela semifinal da Copa Verde. Foto: Reprodução Clicjeroen by Pixabay

É decisão na Copa Verde! Pelo jogo de volta na semifinal, Goiás e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Serrinha, em Goiânia. O jogo do Goiás hoje tem transmissão gratuita na internet para o todo Brasil.

No primeiro jogo, o Cuiabá venceu por 1 a 0, e por isso joga pelo empate. O Goiás precisa vencer por dois gols ou mais na diferença se quiser se classificar para a final.

VEJA TAMBÉM: onde assistir Remo x Paysandu

Como assistir o jogo do Goiás hoje no Youtube

O jogo do Goiás e Cuiabá hoje terá transmissão ao vivo no canal do Goiás no Youtube. É de graça e o torcedor não precisa se inscrever ou pagar nada para assistir a decisão da Copa Verde.

Como nenhum canal de TV comprou os direitos de imagens do torneio regional, os clubes ficaram encarregados de transmitirem os confrontos. É por isso que o canal do Goiás vai exibir ao vivo e 100% gratuito o jogo da semifinal.

Clique no link para assistir ao vivo.



O que acontece em caso de empate?

Caso o Goiás vença por 1 a 0 ou qualquer outro resultado permaneça no placar, o regulamento da Copa Verde, feito pela CBF, prevê a disputa de pênaltis entre os dois clubes.

Isso significa que são as penalidades cobradas por jogadores que vão definir quem avança para a grande final da competição regional. A prorrogação não vai acontecer, assim como não tem gol fora de casa.

A Copa Verde é um torneio que reúne equipes da região Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo. A primeira fase reúne dezesseis times, onde eles avançam para as oitavas de final, quartas e a semifinal. Somente a partir das quartas é que as disputas são em ida e volta.

Qual é a premiação da Copa Verde?

A CBF não divulgou os valores da premiação da Copa Verde em 2023. No entanto, é esperado que os valores entregues para os clubes sejam os mesmos do ano passado.

O campeão da Copa Verde faturou R$ 150 mil além da taça e das medalhas douradas, segundo o portal GE. Não há informações de premiação para o vice da temporada.

O Paysandu é o maior campeão com três títulos conquistados em 2016, 2018 e 2022. O Cuiabá tem dois, enquanto Brasília, Luverdense, Remo e Brasiliense possuem apenas um cada.

Adversário da final

O vencedor entre Cuiabá e Goiás vai jogar contra o Paysandu ou o Remo na final da Copa Verde. Tudo vai depender dos resultados entre as duas chaves.

De um lado, a possibilidade de um clube de Mato Grosso levantar o troféu, enquanto o Goiás também promete manter viva a briga em campo. Do outro lado, Remo e Paysandu protagonizam o clássico paraense.

Os dois vencedores da semifinal vão para a final, marcada para os dias 19 de abril e 03 de maio.

Leia também

São Bernardo é campeão da Taça Independência 2023