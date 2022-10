Equipes disputam a partida de ida na semifinal da Copa do Brasil pela categoria sub 20

Onde assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje x Ceará ao vivo – 31/10

Pela partida de ida na semifinal da Copa do Brasil Sub 20, as equipes de Flamengo e Ceará disputam nesta segunda-feira, às 15h (Horário de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao jogo do Flamengo sub 20 hoje para todo o Brasil ao vivo.

O jogo do Flamengo sub 20 hoje terá transmissão do Sportv e GloboPlay, a partir das 15h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Com transmissão para todo o Brasil, dá para assistir ao confronto na Copa do Brasil pela categoria sub 20 nesta segunda-feira pela TV fechada, disponível sem operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Se você não tem a TV fechada, dá para assistir a plataforma GloboPlay, serviço de streaming no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Felipe da Silva Goncalves Paludo

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Informações de Flamengo e Ceará no jogo de hoje

Para chegar até aqui, o Ceará passou pelo Confiança, da Paraíba, na primeira fase por 6 a 3, dentro de casa. Depois, nas oitavas de final, passou pelo Náutico nos pênaltis pelo jogo de volta da competição. Já nas quartas o time venceu o Cruzeiro, grande favorito na competição.

Diante de um forte oponente nesta segunda-feira, se vencer o primeiro jogo poderá garantir a vantagem no duelo.

Provável escalação do Ceará: Cristian; Jefferson, Romero, Wesllen, Juan; Daniel, Junior, João, Pablo; David e Caio.

Do outro lado, o Flamengo é o favorito na disputa das semifinais na Copa do Brasil pela categoria. O elenco rubro-negro venceu o Aster por 5 a 1, enquanto nas oitavas passou pelo América Mineiro com vitória nos dois jogos. Pelas quartas, entretanto, venceu o Fluminense do Piauí.

Por isso, dentro de casa nesta segunda, deve garantir a vantagem e aí só empatar na volta para chegar até a final da competição.

Provável escalação do Flamengo: Kauã Santos; Wesley, Evertton, Zé Welinton; Cleiton, Matheus Gonçalves, Kayke David, Werton; Igor Jesus, Ryan Luka e Diego Santos.

Quem Flamengo ou Ceará pode enfrentar na final?

Pela final da Copa do Brasil sub 20, o vencedor de Flamengo ou Ceará vão jogar contra Palmeiras ou Internacional na categoria de base.

Os dois times têm grandes chances de chegarem até a final da competição, assim como Palmeiras e Internacional, duelo equilibrado dentro de campo.

O jogo de volta entre Flamengo e Ceará será na sexta-feira, 4 de novembro, enquanto o outro jogo da semifinal vai ser na terça, 1º de novembro.

