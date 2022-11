Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje e onde vai passar - 02/11/2022

Campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para protagonizar o Corinthians no famoso Clássico das Nações. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Flamengo hoje é válido pela 35ª rodada do Brasileirão, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Enquanto o Flamengo somente cumpre tabela, o Corinthians busca a classificação para a Libertadores da próxima temporada.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje está marcado para às nove e meia da noite, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A transmissão segue o horário de Brasília. Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a diferença nas horas.

O Maracanã é o maior estádio de futebol do Brasil, com capacidade para receber 78 mil torcedores. Nesta quarta o espaço não deve estar lotado, mas promete contar com a presença dos torcedores principalmente após a conquista da Libertadores no fim de semana.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Corinthians hoje terá transmissão da Globo e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília), ao vivo por todo o país.

A Rede Globo transmite o clássico nacional das torcidas em todo o Brasil, menos aos estados de SP e CE. Luis Roberto narra a partida ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Júnior.

O Premiere tem transmissão nacional entre as operadoras de TV por assinatura. Aqui, Gustavo Villani comanda o microfone com Pedrinho e Renata Mendonça nos comentários.

Para quem gosta de acompanhar no celular é só acessar a plataforma GloboPlay, disponível no aplicativo ou site de graça para todos os torcedores. Só é preciso cadastrar-se no site da emissora com email e a senha.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Globo e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Como está a temporada do Flamengo em 2022

A temporada do Flamengo foi praticamente perfeita. Campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o clube carioca trouxe grandes alegrias para os flamenguistas depois de um ano complicado em 2021.

No início deste ano, o elenco foi derrotado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca ainda com o técnico Paulo Sousa, português. Na Copa do Brasil, o elenco estreou na terceira fase e conseguiu chegar na final, onde venceu o Corinthians nos pênaltis pelo jogo de volta.

Na Libertadores, entretanto, o clube carioca dominou completamente a competição desde a fase de grupos. Sem perder uma partida, o Flamengo conquistou o tricampeonato no último sábado ao ganhar por 1 x 0 do Athletico.

Pelo Brasileirão, entretanto, o Rubro-Negro não tem mais chances de conquistar o troféu, mas pode garantir-se na parte de cima da tabela em uma boa colocação.

Provável escalação do Flamengo no jogo de hoje:

Depois de conquistar a Libertadores no fim de semana, o técnico Dorival Junior deve optar por time reserva na disputa desta quarta-feira. Não apenas para dar descanso aos jogadores, mas porque o elenco carioca não disputa mais nada.

Rodrigo Cai, Filipe Luís e Bruno Henrique continuam indisponíveis por lesões.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; João Gomes, Pulgar, Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França.

Vitor Pereira, técnico do Corinthians, não estará na beira do campo porque cumpre suspensão. Mas segundo o jornal Lance, o clube não terá Maycon, Xavier, Paulinho, Adson e Gustavo Mosquito, lesionados e em trabalho de recuperação por lesões.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

