Resultado da Fórmula 1 hoje; Verstappen vence GP do México 2022

Já consagrado campeão de 2022, Max Verstappen foi quem ganhou a corrida no resultado da Fórmula 1 hoje, neste domingo, 30 de outubro, a vigésima etapa da temporada. Correndo no Autódromo Hermanos Rodríguez, em Cidade do México, o piloto da Red Bull largou na frente e de lá não saiu mais. Confira como foi a prova mexicana hoje.

Foram 71 voltas sem grandes emoções no Grande Prêmio do México deste domingo. Verstappen, pole position, largou em primeiro e da liderança não saiu, foi até a bandeirada. Já Lewis Hamilton, da Mercedes, permaneceu na segunda posição assim como na última temporada.

Tsunoda abandonou a prova por problemas no carro pela volta 54. A Ferrari, enquanto isso, teve problemas na corrida e não conseguiu ficar na parte da frente no grid.

Ao fim do Grande Prêmio do México, o pódio ficou em Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Perez respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Vitória de Verstappen no resultado da Fórmula 1 hoje

Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida neste domingo, 30 de outubro, com Lewis Hamilton, da Mercedes, na segunda posição e Sergio Perez, também da Red Bull, em terceiro.

Confira a classificação do GP do México na Fórmula 1 no resultado da Fórmula 1 hoje:

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º Sergio Perez (Red Bull)

4º George Russell (Mercedes)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Charles Leclerc (Ferrari)

7º Daniel Ricciardo (McLaren)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Lando Norris (McLaren)

10º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11º Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12º Alexander Albon (Williams)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Sebastian Vettel (Aston Martin)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Mick Schumacher (Haas)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Fernando Alonso (Alpine)

20º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Como foi o Grande Prêmio do México 2022 neste domingo

Pole position no México pela primeira vez, Verstappen largou na frente do grid. Com as luzes apagadas no Autódromo, o holandês da Red Bull largou muito bem e assumiu a liderança, com Hamilton e Pérez na parte da frente do grid.

Para matar a saudade dos velhos tempos, Verstappen e Hamilton toparam na parte da frente da corrida com a disputa pela liderança. Porém, o atual campeão da temporada na Fórmula 1 garantiu-se com a vasta vantagem.

A Ferrari, por outro lado, pouco fez na pista, entre a quinta e a sexta posição com Sainz e Leclerc. Pela volta 25, Hamilton e Verstappen trocaram de posições ao seguirem para o box. Verstappen foi primeiro e o britânico assumiu a liderança, enquanto o britânico foi para o box e depois Verstappen reassumiu.

Pérez, correndo em casa, tentou buscar Hamilton de todas as formas, mas o piloto da Mercedes, que pareceu finalmente ter domado o seu carro, não conseguiu ultrapassá-lo.

Daniel Ricciardo deu trabalho no GP do México. Na volta 40, ele e Tsunoda acabaram trombando e 10s de punição foi dada ao piloto da McLaren.

Na volta 66, cinco voltas para o fim da prova, o Safety Car entrou na pista já que Fernando Alonso acabou saindo da pista e precisou deixar a corrida.

Sem mais diferenças no GP do México, Verstappen se manteve na liderança, Hamilton em segundo lugar e Pérez em terceiro no resultado da Fórmula 1 hoje.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio do Brasil é a próxima corrida da Fórmula 1 em 2022, a vigésima primeira corrida da temporada na elite do automobilismo. A prova está marcada para o dia 13 de novembro, às 15h.

Serão dois treinos livres, o classificatório e a corrida sprint para marcar o fim de semana com grandes ações dentro da pista. Serão os dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022.

Max Verstappen já é campeão assim como a Red Bull no Campeonato de Construtores. Mesmo assim, os pilotos e as equipes buscam a melhor colocação tanto para os pilotos como na classificação geral.

Diferente do GP do México, devido as eleições, o Grande Prêmio do Brasil será transmitido pela BAND, na TV aberta, assim como o site www.band.uol.com.br e o aplicativo do BandPlay, ambos de graça.

Fórmula 1 dos pilotos classificação geral atualizada

Confira a classificação completa dos pilotos na temporada 2022 na Fórmula 1.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 391 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 267 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 265 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 218 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 202 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 198 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 109 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 78 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 71 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 29 pontos

13 Kevin Magnussen (Haas) – 24 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos

15 Lance Stroll (Aston Martin) – 13 pontos

16 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 12 pontos

18 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 2 pontos

21 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

