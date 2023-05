Onde assistir jogo do Vasco sub 17 hoje na Copa do Brasil - 09/05

Onde assistir jogo do Vasco sub 17 hoje na Copa do Brasil – 09/05

O Vasco recebe o Ceará nesta terça-feira, 09 de maio, pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil na categoria. O jogo do Vasco sub 17 hoje tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Saiba onde assistir ao vivo a partida.

Os anfitriões venceram o Cuiabá na primeira fase e o Flamengo nas oitavas de final. Já o Ceará passou pelo Carmópolis e depois o ABC nas oitavas.

O jogo de volta está marcado para quinta-feira, 18 de maio, às 20h.

Como assistir jogo do Vasco sub 17 hoje ao vivo

O canal SporTV e o streaming GloboPlay transmitem o jogo do Vasco sub 17 hoje. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo nesta terça-feira.

O grupo Globo detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil nas categorias de base. Sem passar na televisão aberta, o canal SporTV é o único que pode exibir o combate. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o GloboPlay é a opção para quem não tem a TV paga em casa. Mas lembre-se que é necessário ser membro da plataforma para assistir.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir jogo do Vasco sub 17 hoje: SporTV e GloboPlay

Como funciona a Copa do Brasil na categoria?

Trinta e duas equipes das mais diferentes regiões disputam a Copa do Brasil na categoria de base. Elas disputam a primeira fase em partida única de acordo com o sorteio estabelecido pela CBF.

O vencedor avança para as oitavas de final onde, a partir daí, todas as fases acontecem em dois jogos, ida e volta. Os ganhadores vão para as quartas e depois a semifinal. A final é jogada em partida única entre os dois sortudos que venceram as semifinais da competição.

O campeão fica com a taça entregue pela CBF, medalhas douradas e claramente o título. A final ainda não tem data para acontecer.

Chaveamento da competição

Oito times jogam as quartas de final da Copa do Brasil sub 17. Os vencedores avançam para a semifinal.

QUARTAS DE FINAL:

Sampaio Corrêa x Palmeiras (1)

Vasco x Ceará (2)

Atlético MG x Athletico PR (3)

Fast x Sport (4)

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

