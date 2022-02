Onde assistir o jogo do Sergipe x Cruzeiro hoje ao vivo e horário – 23/02

O Cruzeiro visita o Sergipe nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil começando a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

A partida do Sergipe e Cruzeiro hoje tem transmissão no streaming Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Data: 23/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Local: Estádio Batistão, na cidade de Aracaju

Transmissão: Amazon Prime Video

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar no grupo B do Campeonato Sergipano com 8 pontos, o time do Sergipe contabiliza duas vitórias e dois empates até o momento. Buscando a retomada do bom desempenho na temporada, o grupo promete fazer bonito em casa hoje.

Enquanto isso, o Cruzeiro faz uma boa campanha no Campeonato Mineiro. Em primeiro lugar com 19 pontos, tem a vantagem de três pontos com seis vitórias, um empate e uma derrota, próximo de avançar até a próxima fase da competição de maneira direta. Depois de uma temporada difícil ano passado, o elenco busca se recuperar.

Escalação do Sergipe x Cruzeiro

O time do Cruzeiro não pode contar com Vitor Leque, Sidnei e Maicon.

Sergipe: João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre, Wendel, Elivelton; Mateus, Diego Aragão, Doda, Kaio Wilker; Hiago, Kaio Felipe

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock R,afael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro, João Paulo, Giovanni, Waguininho; Edu

Veja como foi o último jogo do Cruzeiro no Mineiro.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.