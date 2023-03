Jogo do Cruzeiro hoje ao vivo e horário - 29/03

Como forma de preparação para a nova temporada do Brasileirão, Cruzeiro e RB Bragantino disputam amistoso nesta quarta-feira (29), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, às 19h (horário de Brasília). A partida terá público e transmissão ao vivo para os torcedores assistirem de casa.

Assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo no Youtube

O jogo do Cruzeiro e RB Bragantino será transmitido no Youtube, através do canal Massa Bruta TV e Cruzeiro TV. A transmissão é de graça e ao vivo para todos os internautas do Brasil.

Dá para curtir no computador e também no aplicativo para celular, tablet ou smartv caso o aparelho seja compatível com a plataforma. Não precisa ser assinante ou se inscrever para assistir a partida de futebol hoje.

Acesse o Youtube, digite o nome do canal na barra de pesquisas e clique na primeira opção disponível.

Como comprar ingressos?

Quem é sócio-torcedor do Braga só precisa fazer o check-in no site oficial (redbullbragantinoexperience.com) sem qualquer custo adicional. Hoje, os sócios tem acesso ao Nabizão pelos portões 1, 3 ou 4 com a carteirinha em mãos para a identificação.

Acompanhe os setores para os sócios:

Sócios Asas: Cativas, Setor Amarelo, Setor Branco, Setor Preto

Sócios Braga: Setor Amarelo, Setor Branco, Setor Preto

Sócios Massa Bruta: Setor Branco, Setor Preto

Setores fechados neste amistoso: Azul e Cinza.

Para quem não é sócio, dá para obter o ingresso do amistoso na bilheteria 2 do Estádio Nabi Abi Chedid, trocando 1kg de alimento não perecível pelo ticket do jogo.

Quem é o novo técnico do Cruzeiro?

O português Pepa é o novo treinador do Cruzeiro para a temporada. Após a saída do uruguaio Paulo Pezzolano, responsável pelo acesso e pelo título da Série B do Brasileirão, a diretoria da Raposa anunciou o português para o comando do elenco.

Este será o primeiro desafio de Pepa sob o comando do Cruzeiro. Mesmo sendo amistoso, o torcedor mineiro poderá conhecer mais sobre o trabalho do técnico. Pepa já treinou o Taboeira, Benfica, Sanjoanense, Feirense, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.

Nas últimas semanas o clube divulgou imagens do português no comando dos treinamentos com os atletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Desafios das equipes em 2023

O Cruzeiro tem grandes desafios nesta temporada. O time mineiro saiu da segunda para a primeira divisão do Brasileirão depois de três anos e por isso precisa do melhor desempenho em campo para se manter na elite por mais tempo.

O azul celeste também tem a Copa do Brasil para se preocupar. No Campeonato Mineiro foi eliminado na semifinal pelo América.

Já o RB Bragantino disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também a fase de grupos da Sul-Americana. O elenco paulista está sob o comando de Pedro Caixinha, já que Mauricio Barbieri assumiu o comando do Vasco.

Leia também:

Quando começa o Brasileirão 2023: equipes, data e como funciona