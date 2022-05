Onde assistir RB Bragantino x Goiás ao vivo e horário da Copa do Brasil

No primeiro jogo entre as equipes, o Braga venceu por 2 a 1; em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis

Nesta terça-feira, 31 de maio, as equipes de RB Bragantino e Goiás disputam a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com início às 21h30 (horário de Brasília), descubra onde assistir RB Bragantino x Goiás ao vivo para não perder nenhum lance da decisão.

Onde assistir RB Bragantino x Goiás ao vivo?

No jogo da terceira fase da Copa do Brasil, onde assistir RB Bragantino x Goiás hoje vai ser nos canais SporTV e Premiere (TV paga), a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o SporTV exibe para todos os estados do Brasil o confronto nesta terça-feira ao vivo. Para tornar-se membro, o torcedor deve entrar contato com a operadora.

Outra opção é o Premiere, disponível tanto na TV paga como também pela plataforma, através do aplicativo para celular, smart TV, tablet e computador.

Assinante Globo Play também tem acesso ao Premiere.

Informações do jogo RB Bragantino x Goiás:

Data: 31/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 tem 16 classificados

Como estão RB Bragantino e Goiás na Copa do Brasil?

No primeiro jogo da terceira fase, o Braga venceu o seu oponente por 2 x 1 e, por essa razão, tem a vantagem no jogo desta terça-feira pela Copa do Brasil. O elenco paulista precisa de um empate para se classificar até as oitavas de final, caso contrário terá de passar pelos pênaltis. No fim de semana, ficou na igualdade contra o Goiás pelo Brasileirão.

Do outro lado, o Goiás precisa suar a camisa se quiser lutar pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil durante a temporada. Depois de empatar com o adversário no fim de semana pelo Brasileirão, o Goiás promete acertar a escalação e, dessa maneira, entrar em campo com toda a confiança necessária.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Candido, Natan, Kevin Lomónaco, Kevin Hurtado; Jadsom, Eric Ramires, Artur; Praxedes, Hurtado e Helinho. Técnico: Mauricio Barbieri

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Jackson Diego, Sidimar, Reynaldo, Caetano, Danilo; Apodi, Elvis, Caio Vinicius; Dada e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

Último jogo de RB Bragantino x Goiás

As equipes de RB Bragantino e Goiás se enfrentaram no último sábado, 28 de maio, no Estádio Serrinha, em Goiânia, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Por 1 x 1, os times somaram apenas um ponto cada, com gols na partida de de Nicolas e Artur.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.

Quando vai ser o sorteio das oitavas da Copa do Brasil?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil ainda não tem data marcada. Com o fim da terceira fase, a CBF deverá selecionar o dia e a hora para realizar a decisão dos confrontos.

Ao todo, quinze equipes já estão classificadas para as oitavas do torneio: América Mineiro, Athletico PR, Atlético GO, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Palmeiras e Santos.

O sorteio será transmitido ao vivo no Youtube da CBF e no canal do SporTV.