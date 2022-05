Confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 tem 16 classificados

Confira as informações sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa do Brasil na temporada

Quinze equipes já estão garantidas nas oitavas da Copa do Brasil, faltando apenas um confronto a ser realizado para definir todos os dezesseis integrantes do mata-mata. Através do sorteio da CBF, a torcida conhece o caminho que seu time do coração vai seguir até a grande final. Dessa maneira, confira todas as informações sobre os confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, datas e quais são os times já classificados que vão jogar a fase.

Quais são os confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Os quinze times já classificados para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 são América MG, Bahia, Athletico PR, Palmeiras, Ceará, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético GO, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Atlético MG.

Resta somente uma vaga para o mata-mata. Isso porque o jogo de volta entre RB Bragantino e Goiás vai acontecer no dia 31 de maio, onde o vencedor se junta aos outros quinze pela classificação. O primeiro confronto entre os dois foi 2 x 1 para o Braga.

Segundo a programação da CBF, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 deverão acontecer entre os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta). Lembrando que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil.

Acompanhe o calendário do mata-mata na Copa do Brasil.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil ainda não tem data definida. Assim que a terceira fase terminar, a CBF promete divulgar o dia e horário do sorteio.

A entidade coloca os nomes de todos os times classificados em um mesmo pote, já que nas oitavas não há restrições no sorteio, de acordo com o regulamento da CBF. Isso significa que times do mesmo estado ou cidade podem se enfrentar agora. O mando de campo será definido em um novo sorteio na sequência.

O sorteio será transmitido através do canal SporTV e no canal da CBF no Youtube.

Quantos times avançam até as quartas de final?

Oito times se classificam para as quartas de final da Copa do Brasil. A fase também é disputada em dois jogos, ida e volta, onde mando de campo e chaveamento são definidos em sorteio pela CBF.

Nas oitavas são oito jogos. Com isso, os oito vencedores se garantem nas quartas de final da Copa do Brasil, onde poderão também pegarem qualquer um dos oponentes na competição.

Nas quartas também não há o critério de gol fora de casa. Seguindo a programação da CBF, as quartas serão realizadas entre os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta).

Premiação da Copa do Brasil em 2022

Além de levar para casa o belíssimo troféu da Copa do Brasil, o campeão da temporada também vai embolsar o total de 60 milhões de reais.

O vice-campeão também ganha uma boa quantia, sob o total de R$25 milhões, além das medalhas prateadas entregues ao elenco na final.

Se os times avançarem até as quartas de final, vão ganhar R$3,9 milhões. Até agora, clubes como Cruzeiro, São Paulo, Santos e Ceará, que jogam desde a primeira fase, já faturaram mais de 7 milhões.

Confira a tabela completa da premiação em 2022 na Copa do Brasil.