Onde assistir jogo do Goiás hoje x Aparecidense no Campeonato Goiano, dia 12 de janeiro

Onde assistir jogo do Goiás hoje x Aparecidense no Campeonato Goiano, dia 12 de janeiro

Goiás e Aparecidense protagonizam o último embate da primeira rodada do Campeonato Goiano na nova temporada. Os elencos entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha. Saiba onde assistir jogo do Goiás hoje e todos os detalhes da transmissão.

Leia: Campeonato Goiano 2023 terá transmissão de graça; veja onde assistir

Como assistir jogo do Goiás hoje ao vivo online O jogo do Goiás hoje tem transmissão ao vivo no DAZN às 20h30 (Horário de Brasília). Nesta quinta-feira, as equipes de Goiás e Aparecidense disputam a primeira rodada do Campeonato Goiano, com transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN, disponível somente para assinantes.

Quem já é membro pode acessar o site ou o próprio aplicativo, no Android ou iOS. Para tornar-se membro da plataforma basta se cadastrar no portal oficial (www.dazn.com) pela mensalidade de R$ 34,90.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão tem início uma hora antes, às 19h30, por conta do fuso horário.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Onde assistir: DAZN

Quantos títulos o Goiás tem no estadual?

O Goiás é o maior campeão do Campeonato Goiano com 28 títulos, conquistados em 1966, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981, 1983, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.

O elenco levantou a taça pela primeira vez em 1966 ao ganhar do Vila Nova na grande final. Depois, o elenco esmeraldino conquistou em 1970 o total de quatro troféus na competição estadual.

Nos anos 80 foram cinco, e nos anos 90 a soma de sete títulos estaduais, para carimbar o primeiro lugar na lista de maiores campeões do Campeonato Goiano da história.

Em segundo lugar está o Atlético Goianiense com 16 títulos, enquanto o Vila Nova tem 15 e o Goiânia possui 14.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Goiano

Seis partidas, incluindo o jogo do Goiás hoje, vão ser disputadas na primeira rodada do Campeonato Goiano durante a semana. Em horários distintos, os confrontos possuem transmissão ao vivo nesta quinta-feira.

Inhumas x Anápolis

Goiánesia x CRAC

Vila Nova x Goiânia

Quinta-feira, 12/01:

Iporá x Morrinhos - 15h30 (DAZN)

Grêmio Anápolis x Atlético GO - 19h30 (DAZN)

Goiás x Aparecidense - 20h30 (DAZN)

Você também vai gostar de ler:

Sem Vitor Pereira, Flamengo estreia no Campeonato Carioca 2023 nesta quinta

Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona