Onde assistir Santos x Corinthians na Copa do Brasil (13/07/22)

Valendo a vaga na Copa do Brasil, os torcedores querem saber onde assistir Santos x Corinthians. Na quarta-feira, 13 de julho, as equipes protagonizam o clássico paulista na partida de volta pelas oitavas de final, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando na Vila Belmiro, descubra onde assistir o jogo ao vivo.

No primeiro jogo, o Timão venceu por 4 a 0 e por isso só precisa de um empate para se garantir na próxima fase. Já o Peixe terá que marcar cinco gols ou mais.

Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?

Os canais da Globo, SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Santos e Corinthians, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, 13 de julho.

Pode comemorar torcedor, porque o clássico paulista vai passar na televisão aberta! O canal da Globo exibirá a partida para os estados de SP e PR ao vivo e sem pagar nada. A narração vai ser de Cléber Machado.

Para o torcedor que não está em um destes estados, a opção vai ser acompanhar pelo canal do SporTV ou Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Online, os aplicativo do próprio Premiere ou Globo Play retransmitem as imagens para o celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Santos x Corinthians: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves / VAR: Vinicius Furlan

Como estão Santos x Corinthians na temporada?

A única chance que o Santos tem de avançar para as quartas de final é se marcar cinco gols ou mais nesta quarta, além de torcer para que o Timão não marque mais. O clube santista chegou até aqui depois de vencer o Salgueiro, Fluminense do Piauí e o Coritiba. Pelo Campeonato Brasileiro, entretanto, o Peixe em 8º lugar com 22 pontos, mostrando um desempenho bastante regular dentro de campo.

O Corinthians, por outro lado, tem a vantagem dos quatro gols marcados na primeira partida e, por isso, precisa apenas de um empate para carimbar o seu passaporte até as quartas de final. O elenco alvinegro faz uma campanha impecável no futebol, garantindo a classificação nas quartas da Libertadores e lutando pelo título do Brasileirão enquanto aparece em segundo lugar com 29 pontos, um a menos que o Palmeiras.

Leia também: Oitavas da Copa do Brasil 2022: quem pode avançar?