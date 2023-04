Onde assistir Sport x Coritiba online e horário da Copa do Brasil - 26/04

Nesta quarta-feira, 26 de abril, as equipes de Sport x Coritiba disputam a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil na Ilha do Retiro, em Recife. A bola rola às 19h, horário de Brasília, onde quem vencer se classifica para a fase seguinte.

No primeiro jogo, Sport e Coritiba empataram em 3 a 3. Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis definirá o vencedor do confronto.

Assistir Sport x Coritiba online hoje

Nesta quarta-feira, 26/04, o jogo do Sport x Coritiba hoje terá transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil.

O torcedor pode assistir na TV se for cliente das operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em qualquer estado do país. Do conforto do seu sofá, sintonize a emissora no televisor e curta ao vivo.

Também dá para assistir no Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo. Dá para assistir ambos os canais dentro da plataforma em tempo real. Os valores dos pacotes de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Data: 26 de abril de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir Sport x Coritiba hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalação de Sport e Coritiba

O duelo entre Sport x Coritiba é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer se classifica para as oitavas de final da competição.

Sem novas baixas no plantel, confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Luciano Juba, Labandeira e Vagner Love.

Coritiba: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana, Gustavo Vilar; Liziero, Junior Urso, Jamerson, Natanael; Bruno Gomes, Robson e Alef Manga.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Oito jogos serão disputados na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, válidos pelos confrontos de volta na competição.

Santos x Botafogo SP - 19h

Vila Belmiro

Vila Belmiro Sport x Coritiba - 19h

Ilha do Retiro

Ilha do Retiro Brasil de Pelotas x Atlético MG - 19h30

Estádio Bento Freitas, em Pelotas

Estádio Bento Freitas, em Pelotas Águia de Marabá x Fortaleza - 19h30

Estádio Mangueirão

Estádio Mangueirão Tombense x Palmeiras - 20h

Estádio Parque do Sabiá

Estádio Parque do Sabiá América MG x Nova Iguaçu - 21h30

Estádio Independência

Estádio Independência Flamengo x Maringá - 21h30

Estádio do Maracanã

Estádio do Maracanã Corinthians x Remo - 21h30

Neo Química Arena

