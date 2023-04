Qual a nova data da final da Libertadores de 2023 e por que mudou?

A CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), anunciou hoje, dia 24/4, através das redes sociais, que a final da Libertadores 2023 tem nova data. Saiba quando será o confronto que vale a taça e por que mudou.

Quando será a final da Libertadores?

A final da Libertadores, principal torneio entre clubes da América do Sul, estava prevista para ocorrer no dia 11 de novembro. Porém, com a mudança na data, a final será disputada no dia 04 de novembro, um sábado. O palco da partida continua sendo o Maracanã, no Rio de Janeiro. Desde 2019, a Libertadores tem sua final realizada em jogo único.

Segundo Marcel Rizzo, da rádio Itatiaia, o motivo da alteração da final da Libertadores 2023 foi por conta da Data-FIFA, com início no dia 13 de novembro. A proximidade entre as datas, atrapalharia a logística das seleções que se preparam para os compromissos agendados em novembro.

Além disso, a data do sorteio das oitavas de final foi trocada do dia 5 de julho para 21 de julho. Os dias dos confrontos de ida e volta, também sofreram mudanças.

Por sua vez, a Sul-Americana teve modificação de data para os duelos das oitavas de final da competição. Entretanto, a final segue prevista para acontecer no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. Entretanto, o estádio da decisão ainda é uma incógnita. O mata-mata das duas edições ocorrerão concomitantemente.

Confira as novas datas da Libertadores e Sul-Americana

2 a 4 de maio – Terceira rodada da fase de grupos

23 a 25 de maio – Quarta rodada da fase de grupos

06 a 08 de junho – Quinta rodada da fase de grupos

27 a 29 de junho – Sexta rodada da fase de grupos

12 a 19 de julho – Playoffs – Sul-Americana

21 de julho – Sorteio dos confrontos das Oitavas de final (Libertadores e Sul-Americana)

2 a 9 de agosto – Oitavas de Final

23 a 30 de agosto – Quartas de Final

27 de setembro a 4 de outubro – Semifinal

28 de outubro – Final – Sul-Americana

4 de novembro – Final – Libertadores

O Flamengo é o atual campeão da Libertadores. O Rubro-Negro venceu o Atheltico-PR por 2 a 0 na final. Além de Fla e Furacão, mais 5 equipes brasileiras estão na disputa da Glória Eterna. Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Fluminense.

Na Sul-Americana o Brasil conta com outras 7 equipes classificadas rumo a grande conquista. Botafogo, RB Bragantino, São Paulo, Santos, América-MG, Goiás e Fortaleza. O São Paulo foi vice-campeão do torneio em 2022, quando perdeu por 2 a 0, ante o Independiente del Valle (EQU).

