Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil e horário (11/5)

Valendo a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Juazeirense nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, na cidade de Londrina, pelo jogo de volta na terceira fase. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília na terceira fase da Copa do Brasil.

O canal do SporTV é quem vai exibir o jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, assim como o Premiere.

Para quem gosta de acompanhar online, o Premiere também está disponível pelo aplicativo no celular (Android e iOS), tablet, computador e smart TV.

Assinante Globo Play também pode acompanhar se tiver o pay-per-view disponível na plataforma.

Informações de onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje:

Data: 11/05/2022

Horário; 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, na cidade de Londrina

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Provável escalação do jogo Palmeiras hoje:

Os anfitriões não tem baixas para o jogo desta quarta-feira.

Escalação do Juazeirense: Rodrigo; Dadinha, Eduardo, Wendell, Daniel Nazaré; Waguinho, Patrik, Clébson, Deysinho; Willian Anicete e Ian Augusto. Técnico: Barbosinha

Gabriel Veron, Luan e Jaílson são os desfalques do Palmeiras.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Juazeirense e Palmeiras na Copa do Brasil

O time do Juazeirense deixou para trás as equipes de Grêmio Anápolis e Vasco para chegar até aqui na Copa do Brasil. No primeiro confronto diante do alviverde, o elenco baiano conseguiu marcar um gol, mas agora precisa de dois ou mais para avançar até as oitavas de final. Na Série D, está em segundo lugar no grupo D com oito pontos.

Do outro lado, o Palmeiras estreou na terceira fase da Copa do Brasil com vitória em cima do Juazeirense. Com dois gols, o alviverde só precisa de um empate para se garantir nas oitavas de final. Além de disputar o maior torneio de futebol do Brasil, o Verdão já está classificado nas oitavas da Libertadores, enquanto aparece na 13ª posição do Brasileirão.

Último jogo do Juazeirense x Palmeiras

O último jogo entre Juazeirense e Palmeiras aconteceu em 30 de abril de 2022, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil na temporada atual.

Esta também foi a primeira vez que os times se enfrentaram. Por 2 a 1, a equipe palmeirense levou a melhor com gols de Breno Lopes e Gustavo Scarpa, enquanto Nildo descontou.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do jogo entre os dois times.