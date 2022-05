Confira qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Saiba qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil (11/05)

Saiba qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil (11/05)

Nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, as equipes de Juazeirense e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio de Café, em Londrina. No primeiro confronto, o Verdão venceu por 2 a 1 em casa. Dessa maneira, saiba onde assistir e qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje.

Qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, direto da cidade de Londrina, no Paraná.

A partida será realizada em Londrina porque o Juazeirense optou por mandar o seu confronto até o local, tanto pela amplitude do espaço como também para receber mais torcedores. O Estádio do Café tem capacidade para receber 36 mil torcedores.

O Palmeiras já disputou 10 jogos em Londrina, tendo 9 vitórias e apenas 1 empate. Além disso, levantou taças em 2013, pela Série B do Brasileirão, Copa do Brasil em 2015, Brasileirão em 2016 e 2018, de acordo com dados do portal Nosso Palestra.

A transmissão será realizada a partir das sete da noite, horário de Brasília. Porém, alguns estados do Brasil possuem diferentes fusos como nos estados de Amazonas, Acre e Roraima. Por isso, o torcedor deve ficar atento.

Onde assistir Juazeirense x Palmeiras hoje?

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV exibe o jogo da Copa do Brasil para todos os estados do país no horário definido. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Odinei Ribeiro com comentários de Maurício Noriega, Pedrinho e Salvio Spinola.

O Premiere, pay-per-view, também exibe as imagens do jogo do Palmeiras hoje através do pay-per-view, seja no canal em operadoras ou então de maneira online.

O aplicativo pode ser encontrado no celular, Android e iOS, tablets, computadores e até mesmo na smart TV. Assinante Globo Play também pode assistir ao vivo.

Como foi o primeiro confronto da Copa do Brasil?

Na primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil, realizada no último sábado, 30 de abril, teve a vitória do Palmeiras por 2 a 1, jogando no Allianz Parque, na capital paulista.

Nildo Petrolina abriu o placar do jogo para o Juazeirense com apenas 5 minutos no primeiro tempo. Depois, aos 13, Breno Lopes deixou tudo igual.

Dominando completamente a partida, Scarpa virou para o alviverde aos 26 do segundo tempo. Para avançar até as oitavas, o Palmeiras só precisa de um empate.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.