Rio Preto x jogo do Palmeiras na Copinha hoje - 09/01/2023

Praticamente classificado para a próxima fase, o Palmeiras busca a vitória nesta segunda-feira contra o Rio Preto na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com início às 19h30 (horário de Brasília), o jogo do Palmeiras na Copinha hoje vai ser no Estádio Anísio Hadad. Confira onde assistir e todas as informações da partida a seguir.

Transmissão jogo do Palmeiras na Copinha hoje

O SporTV e o GloboPlay é onde vai passar o jogo do Palmeiras na Copinha hoje às 19h30 (horário de Brasília) em todo o Brasil.

Disponível apenas na TV paga, o canal do SporTV transmite com exclusividade a partida entre Rio Preto e Palmeiras nesta segunda-feira em todos os estados do Brasil.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 18h30, devido ao fuso horário.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal. Dá para assistir no aplicativo e no site (www.globoplay.globo.com).

Como assistir no Globoplay

Para assistir no GloboPlay o torcedor alviverde precisa ser assinante da plataforma. Sem isso, não conseguirá acompanhar a partida online. Caso tenha a TV paga em casa e o canal SporTV, dá para assistir no Canais Globo de graça.

A primeira etapa para assistir no GloboPlay é acessar o site pelo navegador ou no aplicativo, o sistema é o mesmo. Depois, clique no menu ao lado e escolha a opção "entrar".

Assim que entrar na sua conta, role a tela para baixo e encontre as opções "Assista ao vivo". Procure pelo canal SporTV e então dá para assistir ao vivo no produto de streaming.

Confira a Tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023

Classificação do grupo do Palmeiras na Copinha

O Palmeiras está praticamente classificado até a próxima fase. A questão é saber se vai avançar em primeiro ou segundo lugar. Com 6 pontos tem três de diferença para o segundo lugar.

Rio Preto e Juazeirense tem 3 cada e, empatados na pontuação, vão protagonizar a rodada no desempate.

GRUPO 3

1 Palmeiras - 6 pontos

2 Rio Preto - 3 pontos

3 Juazeirense - 3 pontos

4 América SP - 0 pontos

Quem o Palmeiras vai pegar na segunda fase da Copinha?

Atual campeão da Copinha, o Palmeiras pode pegar na segunda fase o Sampaio Corrêa, Atlético GO, Itabaiana ou o Botafogo de São Paulo, integrantes do grupo 4 na primeira etapa.

O Palmeiras precisa passar em primeiro para obter vantagem na próxima fase. Se isso acontecer, vai jogar contra o segundo colocado do grupo 4. Caso contrário, vai enfrentar o primeiro colocado da outra chave.

A FPF ainda não definiu as datas da segunda fase da Copinha.

Relembre a conquista do título do Palmeiras em 2022

O Palmeiras acabou com as provocações dos rivais ao conquistar o seu primeiro título da Copinha no ano passado, sob o comando de Endrick, estrela da base e que foi vendida para o Real Madrid.

Na primeira fase, pelo grupo 28, terminou em primeiro lugar com duas vitórias e um empate. Depois, passou pelo Mauá na segunda fase, o Atlético Goianiense na terceira, o Internacional nas oitavas e o Oeste nas quartas de final.

Na semifinal, esbarrou no São Paulo, time que possui tradição no torneio, mas venceu o oponente paulista. Na final, jogada no Allianz Parque em 25 de janeiro de 2022, o Verdão venceu o Santos por 4 a 0.

VÍDEO: Relembre a trajetória do Palmeiras na Copinha de 2022.



