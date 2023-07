Onde vai passar o jogo do Corinthians na Copa do Brasil de graça - 05/07

Onde vai passar o jogo do Corinthians na Copa do Brasil de graça – 05/07

É dia de Timão! Nesta quarta-feira (05) o Corinthians visita o Estádio Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o América Mineiro no confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo do Corinthians começa às 21h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians e América nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, nas quartas de final da competição.

Com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Ricardinho e Caio Ribeiro, a Globo exibe a partida somente para o estado de SP e MG (exceto Juiz de Fora). Os canais SporTV 3 e Premiere vão transmitir o jogo do Corinthians em todo o Brasil com Rogério Corrêa ao lado de Henrique Fernandes e Fabio Junior.

Quem é assinante do Amazon Prime Video pode assistir na plataforma. Aqui, é Cléber Machado quem narra ao lado do comentarista Rafael Oliveira.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

VAR: Wagner Reway

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje: Globo, SporTV 3, Premiere e Amazon Prime

Confira o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Transmissão do Corinthians em áudio

Quem gosta de acompanhar jogos de futebol por áudio pode sintonizar a Corinthians TV no Youtube. É de graça e o torcedor só precisa acessar a plataforma.

A equipe do Canal Vilinha, a reportagem de Flavio Ortega e a apresentadora de Camila Vilas realizam a cobertura do jogo do Corinthians nesta quarta-feira pelo Youtube. Lembre-se que é de graça para acompanhar, mas não serão disponibilizadas imagens da partida.

Acesse www.youtube.com ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv, procure por "Corinthians TV" na barra de pesquisa e clique na primeira opção disponível. Depois, clique na aba "ao vivo" e ouça a transmissão em áudio como e onde quiser.

Prévia de América MG x Corinthians

O duelo entre Corinthians e América foi disputado em 25 oportunidades, de acordo com dados do portal de notícias Meu Timão. O alvinegro tem a vantagem com nove vitórias contra oito do Coelho, além de oito empates.

O último encontro entre as equipes foi em 03 de junho, na temporada atual, pela nona rodada do Brasileirão com vitória do Coelho por 2 a 0, com gols de Danilo Avelar e Renato Marques.

O América vem de empate com o Atlético Mineiro no último domingo, em clássico mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O grupo de Vagner Mancini ainda não saiu da zona de rebaixamento, na penúltima colocação, mas melhorou o seu desempenho. O elenco também está classificado para a segunda fase da Sul-Americana.

Já o Corinthians vive um momento de crise. Após o episódio envolvendo Luan, agredido no motel por torcedores do clube, o alvinegro corre o sério risco de ocupar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a derrota para o Bragantino no fim de semana, o time caiu para a 16ª posição. Eliminado na fase de grupos da Libertadores, o treinador Vanderlei Luxemburgo sofre pressão por parte dos torcedores para deixar o comando do elenco.

Escalação do jogo do América MG hoje: Mateus; Marcinho, Éder, Iago Maidana, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno, Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo e Aloísio (Técnico Vagner Mancini).

Escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Murillo, Gil, Fábio Santos; Moscardo, Maycn, Ruan; Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Quando é o jogo de volta nas quartas de final?

O jogo de volta nas quartas de final entre Corinthians e América Mineiro está marcado para sábado, 15 de julho, na Neo Química Arena, às 16h30, horário de Brasília.

Inicialmente, o embate aconteceria na quarta-feira, 12 de julho, mas como os dois clubes vão disputar os playoffs da Copa Sul-Americana no dia anterior, a CBF precisou alterar a data, mandando para sábado.

A Globo, SporTV, Premiere e o Amazon Prime Video também vão exibir o embate.

