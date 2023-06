Veja como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Com o fim dos jogos de volta nas oitavas de final, os torcedores já sabem quem são os classificados das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio realizado pela CBF na terça-feira, 06 de junho, definiu cada um dos confrontos e o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023 até a final.

Chaveamento até as quartas de final da Copa do Brasil 2023

Flamengo, Corinthians, Grêmio, São Paulo, América Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia e Palmeiras disputam as quartas de final da Copa do Brasil. Cada um deles venceu o seu confronto nas oitavas e garantiu a vaga na etapa seguinte fase eliminatória. Confira o caminho de cada elenco até a decisão.

CHAVEAMENTO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2023

Corinthians x América MG

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Flamengo x Athletico PR

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 (Corinthians/América MG) x Vencedor das quartas 2 (Palmeiras/São Paulo)

Vencedor das quartas 3 (Grêmio/Bahia) x Vencedor das quartas 4 (Flamengo/Athletico PR)

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

O que é o chaveamento da Copa do Brasil 2023?

O chaveamento da Copa do Brasil é o caminho que cada time terá que fazer para chegar até a final da competição na temporada. Durante o sorteio das quartas de final, a CBF determina o chaveamento até a etapa final para cada elenco ter em mente quem vai enfrentar em cada uma das fases finais.

Durante a primeira fase até as oitavas de final da Copa do Brasil não tem o chaveamento definido. Apenas na reta final do torneio é que a CBF identifica os caminhos dos sobrevivente. É assim que a Copa do Brasil funciona.

A Copa do Brasil é uma competição nacional de futebol disputada todos os anos. Organizada pela CBF, ela segue o modelo de torneios como a Copa da Inglaterra e Copa do Rei, onde todas as fases são eliminatórias.

No total, 92 times disputam a Copa do Brasil. Na primeira fase, jogada entre fevereiro e março, 80 clubes das mais diferentes regiões entram em campo, enquanto os outros 12 restantes só estreiam na terceira fase. Daí vem as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Cada uma das etapas é formada através de sorteio da CBF.

Em toda a história são 34 edições já realizadas do torneio. A primeira edição foi disputada em 1989, com a vitória do Grêmio contra o Sport. Além da taça e do importante título, a Copa do Brasil se destaca por ser a competição mais valiosa do calendário do futebol brasileiro. Em cada fase que o times avança, ele ganha um valor diferente em dinheiro.

Com seis taças, o Cruzeiro é o maior campeão de todos os tempos. O Grêmio é o segundo colocado com cinco títulos, enquanto o Flamengo e o Palmeiras contabilizam quatro.

Data das quartas de final da Copa do Brasil 2023

A fase eliminatória das quartas de final será disputada entre 05 e 13 de julho, em ida e volta. A primeira rodada de confrontos será em 05 e 06 de julho, quarta e quinta-feira, enquanto a volta está marcada para 12 e 13 do mesmo mês. A tabela completa com data, horários e locais será divulgada pela CBF.

JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL: Quarta e quinta-feira, 05 e 06 de julho de 2023

JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL: Quarta e quinta-feira, 12 e 13 de julho de 2023

