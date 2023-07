Onde vai passar o jogo do Corinthians x América Mineiro hoje - 15/07

Corinthians e América Mineiro jogam neste sábado, 15 de julho, em busca da vaga na semifinal da Copa do Brasil, com a bola rolando na Neo Química Arena. O jogo do Corinthians começa a partir das 16h30, horário de Brasília, então veja onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Corinthians contra o América

O jogo do Corinthians na Copa Brasil neste sábado, 15, vai passar no Sportv, Premiere, e na TV Globo, mas apenas para o estado de SP e MG.

O Corinthians de Vanderlei Luxemburgo precisa fazer dois gols de diferença para ganhar e chegar na semifinal. Já o América do técnico Vagner Mancini consegue passar com um empate.

O vencedor vai jogar contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil.

Horário: 4 e meia da tarde

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Rodolpho Toski Marques

Transmissão: Globo, Sportv e Premiere

Qual é a situação de Corinthians e América?

O América venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Por isso, basta o empate ou a vitória por qualquer resultado para o Coelho carimbar o passaporte até a semifinal.

Por outro lado, a situação do Corinthians é complicada. O time precisa vencer com dois gols ou mais para avançar até a próxima fase do torneio. Se marcar apenas um gol, aí as cobranças de pênaltis vão determinar quem segue. Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, assim como não tem prorrogação.

Empate = América classificado

Vitória do Coelho = América classificado

Vitória do Timão por 1 a 0 = Pênaltis

Vitória do Timão por 2 a 0 ou mais gols = Corinthians classificado

Quando é o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão?

Como o Corinthians entra em campo neste sábado pela Copa do Brasil nas quartas de final, o time não disputa a décima quinta rodada do Brasileirão. O duelo contra o Grêmio ainda não nova data, assim como o jogo entre América e Vasco.

O Timão volta a jogar no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 22 de julho, contra o Bahia, às 18h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela décima sexta rodada do Brasileirão.

O Coelho visita o Flamengo, no Maracanã, também no sábado.

