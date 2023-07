Memes do Palmeiras eliminado da Copa do Brasil 2023

Memes do Palmeiras eliminado da Copa do Brasil 2023

Dia triste para o torcedor do Palestra Itália. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil 2023 após perder de 2 x 1 para o São Paulo na noite de quinta-feira, 13 de julho, no Allianz Parque. Mas se de um lado tem palmeirense triste, os rivais estão comemorando, então veja os melhores memes do Palmeiras:

Memes do Palmeiras após perder para o São Paulo

O sonho do Palmeiras de Abel Ferreira avançar na Copa do Brasil foi interrompido pelo São Paulo do técnico Dorival Junior. Faltou gols para o Alviverde hoje, mas a zoeira na internet foi grande. Confira os melhores memes:

E PELA DÉCIMA SEXTA VEZ, O SÃO PAULO ELIMINA O PALMEIRAS EM UM MATA-MATA SEMPRE SERÁ FREGUÊS! pic.twitter.com/K76mL9iaq1 — Manu 🇾🇪 (@emanueldesp) July 14, 2023

Palmeiras foi eliminado da copa do Brasil Eu automaticamente:pic.twitter.com/en7aVCjyYu — Elyel ˢᶜᶜᵖ 🦅 (@elyelsccp) July 14, 2023

Palmeiras eliminado Tão deixando a gente sonhar pic.twitter.com/cQhsCXnCsp — Grêmio da Depressão (@Gremiodadepre_) July 14, 2023

Não importa a época, não importa se estão com time milionário, forte e ganhando tudo, o Palmeiras sempre vai ser freguês do São Paulo, nem com a arbitragem ajudando conseguiram vencer pic.twitter.com/CZX3V2nwvK — Manu 🇾🇪 (@emanueldesp) July 14, 2023

são paulo: tri mundial

palmeiras: tri eliminado no allianz pelo são paulo pic.twitter.com/Ori1LVGTZr — nai. (@_eunai) July 14, 2023

Passando pela sua TL o Dinei, uma garrafa de 51, um copo de vidro e um porquinho de plástico. O homem postou agora. E não vou ver isso sozinho... pic.twitter.com/17ckJB7l58 — Vessoni (@Vessoni) July 14, 2023

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/wgpqkMiogd — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) July 14, 2023

NADA MUDOU pic.twitter.com/khZCcbn8Ta — EL Bento ⁷⁷ ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 jurídico dorival junior (@bento9rs) July 14, 2023

Próximo jogo da Copa do Brasil nas quartas de final

Para encerrar as quartas de final da Copa do Brasil falta o jogo do Corinthians x América MG, marcado para sábado, 15 de julho, às 16h30. O duelo será na Neo Química Arena e basta o empate para o América avançar no torneio. Já o Timão precisa marcar dois gols ou mais.

A Globo, os canais SporTV e Premiere e a plataforma de streaming Amazon Prime Video vão exibir o confronto decisivo da Copa do Brasil

Corinthians x América MG - Sábado, 15/07:

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

>> Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil