Próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra a Argentina em 16/9

Após ser eliminada nas quartas de final da Liga das Nações, o elenco da Seleção Brasileira volta a jogar em setembro no Pré-Olímpico. O próximo jogo do Brasil vôlei feminino será contra a Argentina, então confira a data e horário.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O jogo do Brasil vôlei feminino contra a Argentina no Pré-Olímpico vai ser às 4h, horário de Brasília, no dia 16 de setembro. A partida será em Tóquio, no Japão. A jornada contará com sete jogos e contará como passe para as Olimpíadas de Paris de 2024.

A equipe brasileira ficou em quarto lugar na classificação geral da Liga das Nações com oito vitórias e 24 pontos, mas perdeu de 3 x 1 para a China nas quartas de final.

PRIMEIRA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Argentina

Sábado, 16 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão