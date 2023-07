Onde vai passar o jogo do Flamengo na Copa do Brasil hoje - 12/07

É dia de jogo do Flamengo! Nesta quarta-feira, 12 de julho, o elenco carioca viaja até a Ligga Arena, em Curitiba, para enfrentar o Athletico Paranaense na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com início às 21h30, o duelo vale a classificação para a semifinal. Vem ver onde acompanhar ao vivo.

Este é o segundo jogo da competição entre os dois clubes por isso quem perder está eliminado.

Globo vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite nesta quarta-feira o jogo do Flamengo contra o Athletico na Copa do Brasil para todo o país, exceto para o estado de São Paulo. A narração vai ser de Luis Roberto com comentários de Junior e Ricardinho.

Os canais Sportv e Premiere também exibem a decisão do torneio de futebol para o Brasil todo com a cobertura de Renata Silveira e as análises de Ana Thaís Matos e Grafite. Quem é assinante Claro, Sky ou tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar através do Sportv 4K com imagem e som em qualidade ultra HD.

No Amazon Prime Video, a plataforma de straeming disponibiliza a transmissão com o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Rafael Oliveira.

Horário: nove e meia da noite

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime

Saiba quais títulos o Flamengo não tem.

Qual é a situação do Flamengo?

O Flamengo venceu o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 1, gols de Pedro e Bruno Henrique no Maracanã, com desconto de Canobbio para o Furacão. Basta o empate por qualquer resultado para o Rubro-Negro avançar na competição.

O Flamengo também se classifica com qualquer placar na vitória, já que tem um gol de vantagem. Para o Furacão, o time paranaense só disputará a semifinal se vencer com dois gols ou mais.

Se o Athletico vencer no jogo do Flamengo por 1 x 0, aí a disputa de pênaltis é que define o vencedor do confronto.

Vitória do Flamengo = Flamengo classificado

= Flamengo classificado Empate = Flamengo classificado

= Flamengo classificado Vitória do Athletico por 1 x 0 = Pênaltis

= Pênaltis Vitória do Athletico por dois gols ou mais = Athletico classificado

Quem o Flamengo pode enfrentar na semifinal?

Se o Flamengo vencer o Athletico nas quartas de final vai enfrentar o Grêmio ou o Bahia na semifinal da Copa do Brasil. O chaveamento foi definido por sorteio da CBF no mês de junho onde cada elenco já sabe qual caminho terá que trilhar até a final.

O Grêmio empatou com o Bahia no primeiro jogo das quartas. Por isso, terá que vencer a partida nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio às 19h, por qualquer resultado. Dessa maneira se classifica para a semifinal.

Do outro lado da chave, Palmeiras e São Paulo se enfrentam em clássico enquanto o Corinthians e o América Mineiro jogam no próximo sábado.

