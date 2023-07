Como funciona as quartas de final de vôlei feminino na Liga das Nações

A Liga das Nações de vôlei feminino dá o start na fase final nesta quarta-feira, 12 de julho, com oito seleções em busca do ouro. Mas agora, o que acontece com quem perder? Entenda como funciona e o caminho de cada grupo no campeonato de voleibol.

Regras das quartas de final de vôlei feminino

A Liga das Nações é disputada em duas etapas: a primeira, no formato classificatório, e a segunda, no sistema eliminatório. Mas como funciona cada uma das fases?

A primeira fase é constituída de dezesseis seleções. Elas jogam 12 partidas entre três semanas, sendo quatro duelos em cada rodada. Cada vitória é um ponto que o time recebe para subir na classificação geral. Os oito melhores se classificam para a segunda fase, enquanto os outros oito são eliminados.

A segunda fase começa com as quartas de final. Os sete primeiros e mais o anfitrião do mata-mata (no caso os Estados Unidos), que fatura a vaga direto, jogam a competição. Os confrontos das quartas são definidos através do cruzamento olímpico, ou seja:

1ª equipe classificada x 8ª equipe classificada

2ª equipe classificada x 7ª equipe classificada

3ª equipe classificada x 6ª equipe classificada

4ª equipe classificada x 5ª equipe classificada

Definidos os jogos, começa as quartas de final do vôlei feminino. É confronto único e quem perder está eliminado da Liga das Nações. Daí, disputam a semifinal, disputa do terceiro lugar e a final.

Todas as fases vão acontecer em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Qual é a premiação da Liga das Nações do vôlei feminino?

O campeão da Liga das Nações de vôlei feminino fatura o prêmio de R$ 4,7 milhões, conforme cotação de julho. O segundo colocado embolsa R$ 2,3 milhões, ou 500 mil dólares. Os valores foram divulgados pela FIVB.

Além de premiar as posições da segunda fase, a competição também dá prêmios para os melhores das posições como jogador MVP, melhor levantador, oposto, rebatedor, bloqueador e líbero.

Confira os valores da premiação da Liga das Nações de vôlei feminino 2023.

1º Lugar = US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões)

2º Lugar = US$ 500 mil (R$ 2,3 milhões)

3º Lugar = US$ 300 mil (R$ 1,4 milhões)

4º Lugar = US$ 180 mil (R$ 862 mil)

5º Lugar = US$ 130 mil (R$ 622 mil)

6º Lugar = US$ 85 mil (R$ 407 mil)

7º Lugar = US$ 65 mil (R$ 311 mil)

8º Lugar = US$ 40 mil (R$ 191 mil)

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei feminino está marcada para 16 de julho de 2023, domingo, no College Park Center, em Arlington, nos Estados Unidos. Os dois finalistas vão jogar às 19h30, horário de Brasília.

Os dois vencedores da semifinal vão disputar a medalha de ouro, enquanto o perdedor fica com a prata. Na temporada passada, a Itália superou o Brasil e conquistou o seu primeiro título no torneio de vôlei feminino. O time brasileiro ainda busca o seu primeiro troféu.

O College Park Center está situado na Universidade do Texas, em Arlington, e tem capacidade para 7 mil torcedores.

O canal Sportv 2 é responsável por exibir a final da competição para todo o Brasil ao vivo.

