Onde vai passar o jogo do São Paulo e Sport online na Copa do Brasil – 01/06

Em clima de decisão, São Paulo e Sport se enfrentam nesta quinta-feira, 01/06, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Estádio do Morumbi será o palco do jogo do São Paulo hoje às 19h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O São Paulo venceu o primeiro jogo por 2 x 0, gols de Luciano e Marcos Paulo.

Quem vai transmitir o jogo do São Paulo hoje

O torcedor poderá assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Prime Video, serviço de streaming do Amazon para assinantes. Não tem transmissão na TV.

Quem é cliente do streaming pode assistir em qualquer lugar do Brasil pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smartv se o aparelho for compatível. O torcedor precisa desembolsar R$ 14,90 por mês ou R$ 119 no ano.

Horário: 19h30, sete e meia da noite

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir jogo do São Paulo hoje: Amazon Prime Video

Do que as equipes precisam?

O São Paulo venceu o primeiro jogo contra o Sport nas oitavas de final da Copa do Brasil por 2 x 0, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Os gols foram de Marcos Paulo e Luciano.

Com a vantagem, o Tricolor Paulista só precisa do empate ou vitória por qualquer resultado na noite desta quinta-feira para carimbar o passaporte até a próxima fase.

O Sport, por outro lado, terá que marcar três gols ou mais para se classificar, além de não deixar os paulistas marcarem mais gols. Se o Leão da Ilha vencer por 2 x 0, aí a disputa vai para os pênaltis. De acordo com o regulamento da CBF, o empate na soma dos dois placares faz com que as cobranças definam o vencedor.

Vitória do Tricolor = São Paulo classificado

= São Paulo classificado Empate = São Paulo classificado

= São Paulo classificado Vitória do Sport por 2×0 = Pênaltis

= Pênaltis Vitória do Sport por 3×0 ou mais = Sport classificado

Escalações de São Paulo x Sport

Como o duelo nesta quinta-feira vale a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, tanto São Paulo como Sport devem utilizar os melhores atletas em campo, com exceção dos desfalques.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

São Paulo: Rafael; Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Rafinha; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson; Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Treinador do São Paulo: Dorival Júnior.

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus, Edinho; Jorginho, Luciano Jubá e Vagner Love.

Treinador do Sport: Enderson Moreira

Quando Pato estreia no São Paulo?

Nova contratação da temporada, o atacante Alexandre Pato estará pronto para jogar pelo São Paulo em 20 dias, isto é, no final de junho. A última vez que o brasileiro entrou em campo foi em 13 de agosto de 2022, pelo Orlando City, nos Estados Unidos pela MLS.

O jogador passou pelo período de transição com a preparação física e foi liberado para treinar. Na última segunda-feira, 29 de maio, ele se juntou aos jogadores para o treino. Esta é a terceira passagem de Pato no Tricolor.

Em 2014 ele chegou por empréstimo do Corinthians, com 101 partidas e 38 gols marcados. Em 2019, ele voltou para o São Paulo, mas em agosto de 2020 ele rescindiu o contrato.

