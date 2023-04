Saiba como assistir ao jogo do América MG hoje. Foto: Reprodução Mourão Panda / América

Partida entre América MG e Nova Iguaçu nesta quarta-feira é válida pela terceira fase da Copa do Brasil

Online: Onde assistir jogo do América e Nova Iguaçu hoje em 26 de abril

Copa do Brasil

América Mineiro e Nova Iguaçu disputam a partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 26 de abril, no Estádio Independência, às 21h30, horário de Brasília. Saiba onde assistir o jogo do América hoje e todos os detalhes.

O Coelho só precisa do empate para se classificar porque ganhou o primeiro jogo por 2 a 1. O time carioca só triunfa de maneira inédita se vencer por dois gols de diferença.

Qual canal vai passar o jogo do América MG hoje

O jogo do América e Nova Iguaçu hoje tem transmissão no SporTV e Premiere ao vivo. Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida nesta quarta-feira. O Grupo Globo decidiu transmitir a partida da terceira fase somente nos canais pagos.

O pay-per-view Premiere está disponível por valor extra na mensalidade. Entre em contato com o operador para adquirir o pacote de canais.

Como assistir América MG online

O GloboPlay é onde assistir o jogo do América nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O duelo será transmitido para todos os estados do país mas apenas para quem é assinante.

É preciso ter um dos pacotes: "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere". Acesse o site www.globoplay.globo.com para se tornar membro da plataforma. Os valores vão de e R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Dê o play no GloboPlay pelo computador, celular, smartv ou tablet.

Horário: 21h30, horário de Brasília

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de América MG x Nova Iguaçu

Quem vencer o duelo desta quarta-feira fica com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, os técnicos de ambos os clubes deverão colocar em campo em suas escalações os melhores jogadores.

Confira a seguir as prováveis escalações:

América MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Martinez; Matheusinho, Aloísio e Everaldo.

Nova Iguaçu: Léo Fernandes; Michel, Gabriel Pinheiro, Márcio; Gustavo, De Marco, Andrey, Ewerton; Breno e Ezequiel.

Adversário nas oitavas de final

O vencedor entre América ou Nova Iguaçu poderá enfrentar nas oitavas de final qualquer um dos adversários. Isso porque um novo sorteio da CBF com os 16 classificados será realizado, ainda sem data marcada.

Não há regras para o sorteio, times do mesmo estado podem se enfrentar. Assim como a terceira fase, as oitavas também são jogadas em dois jogos, cada um na casa de um clube.

As oitavas também não tem data marcada. Assim que a rodada da terceira fase acabar, a CBF deverá marcar a data.

