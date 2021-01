Calendário do futebol em 2021: quando começam estaduais e Brasileirão?

O calendário do futebol brasileiro em 2021 ficou espremido por causa da pandemia, e os times da Série A não terão tempo para descansar depois da última rodada do Brasileirão. Afinal, apenas três dias depois, começam os campeonatos estaduais. E ainda tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores…

Uma verdadeira maratona de jogos vai colocar à prova os elencos dos times de futebol no Brasil em 2021. Sem falar no conflitoque será inevitável caso algum clube brasileiro conquiste uma vaga no Mundial de Clubes de 2020. Em suma, os jogadores não terão férias, mas os torcedores estão com diversão garantida e sem pausas para o restante do ano.

De acordo com as datas definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o calendário de 2021, a temporada passada estará praticamente “emendada” com a do ano atual. Veja a seguir, portanto, quando terminam as competições de 2020 que ainda estão em andamento.

Torneios de 2020 que acabam em 2021

Brasileirão Série A

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 está marcada para o dia 24 de fevereiro de 2021. Mas, caso o Palmeiras vença a Libertadores e vá para o Mundial, a rodada final será remarcada para o dia 25.

Série B

A segunda divisão do Campeonato Brasileiro acaba quase um mês antes que a Série A, pois a última rodada está marcada para o dia 30 de janeiro.

Série C

No dia seguinte ao encerramento da Série B, em 31 de janeiro, acontece a final da Série C do Brasileirão. Mas a Série D só acaba no dia 7 de fevereiro.

Copa do Brasil

A princípio, Palmeiras e Grêmio decidiriam a Copa do Brasil de 2020 nos dias 3 e 10 de fevereiro. Mas, caso o alviverde conquiste a Libertadores, as datas podem pular para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Se o Palmeiras for vice-campeão, a decisão então acontece nos dias 11 e 17 de fevereiro.

Sul-Americana

A decisão da Copa Sul-Americana de 2020 vai acontecer no dia 23 de janeiro de 2021, pois será disputada em jogo único no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Libertadores

O principal torneio de clubes do continente vai conhecer seu campeão de 2020 em jogo único no dia 30 de janeiro de 2021, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mundial de Clubes

O torneio da Fifa começa no dia 1º de fevereiro, mas o representante sul-americano só estreia no dia 7 de fevereiro. A final, portanto, está marcada para o dia 11 de fevereiro.

Calendário do futebol em 2021

A temporada do futebol em 2021 vai começar dias depois do encerramento do Brasileirão de 2020. Confira a seguir as principais datas do calendário.

Campeonatos Estaduais

Os torneios estaduais pelo Brasil começam a partir do fim de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro. O Paulistão, por exemplo, tem sua primeira rodada marcada para o dia 28 de fevereiro, e a final para o dia 23 de maio. Já o Carioca deve começar um dia antes.

Copa do Nordeste

A fase de grupos da competição regional vai começar no dia 27 de fevereiro. Segundo a CBF, as finais estão agendadas para os dias 1 e 8 de maio.

Supercopa do Brasil

O campeão brasileiro enfrenta o vencedor da Copa do Brasil em jogo único marcado para o dia 10 de março.

Copa do Brasil

Menos de um mês depois que o campeão de 2020 estiver definido, começam as disputas da Copa do Brasil de 2021, que vai de 10 de março a 27 de outubro.

Sul-Americana

As primeiras rodadas da Copa Sul-Americana de 2021 começam no dia 17 de março, enquanto a final está marcada para o dia 6 de novembro.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro da Série A começa no dia 30 de maio, assim como as séries C e D. Já a Série B fará sua primeira rodada um pouco antes, no dia 29. A última rodada da Série A está marcada para o dia 5 de dezembro. Mas a Série B acaba já no dia 31 de novembro. A final da C será no dia 21 de novembro, enquanto a D deve terminar no dia 14 de novembro.

Copa América

Finalmente, a seleção brasileira terá muitos compromissos em 2021. Afinal a Copa América acontece entre os dias 11 de junho e 11 de julho, na Argentina e na Colômbia. Além disso, a seleção olímpica disputará os Jogos de Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto.