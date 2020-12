Palmeiras e América MG empatam na ida da semi da Copa do Brasil

Palmeiras e América MG empataram em 1 a 1, nesta quarta (23), nos primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil. Em partida no Allianz Parque, em São Paulo, o Coelho largou na frente após erro grotesco do zagueiro Emerson Santos, mas conseguiu reagir e chegar ao empate com Gustavo Gómez.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (30), mas desta vez no Independência, em Belo Horizonte. Caso o empate persista, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer no tempo regulamentar, avança à final da Copa do Brasil.

+ São Paulo desperdiça chances, Grêmio é fatal e sai em vantagem na semi

Falhas defensivas decidem empate entre Palmeiras x América MG

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O primeiro tempo do confronto entre Palmeiras x América MG, foi agitado. Logo aos 19 minutos, Emerson Santos errou na saída de bola e deu uma presente para o atacante Ademir. O camisa 10 do Coelho dominou a bola, e de cara com Weverton, só deslocou o goleiro.

O Palmeiras embora não jogasse bem, conseguiu chegar ao empate no “último lance” do primeiro tempo. Aos 48 minutos, Marcos Rocha cobrou o lateral para área e o zagueiro Gustavo Gómez ganhou pelo alto da defesa do Coelho, e empatou.

Na segunda etapa, o Verdão voltou melhor na partida. Rony e Gustavo Scarpa assustaram a defesa dos mineiros, mas não conseguiram ampliar o marcador. O América MG marcava forte, mas na etapa final o rendimento da equipe na marcação foi diminuindo. Abel Ferreira então resolveu mexer no Verdão e colocou em campo Luiz Adriano, Lucas Lima e Danilo. No entanto, mesmo com a entrada dos atletas, o Palmeiras não conseguiu sufocar os mineiros, que seguraram os donos da casa. Resultado final: empate entre e Palmeiras 1 x 1 América MG.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo já neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro – o Palmeiras na Série A, e o América MG na B. No domingo (26), às 18h15, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Já os mineiros jogam contra o CRB, também no sábado (26), mas às 18h30, no Independência.