São Paulo desperdiça chances, Grêmio é fatal e sai em vantagem na semi

O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), e largou na frente em busca da vaga na final da Copa do Brasil. Jogando em sua Arena, a equipe gaúcha soube aproveitar a melhor oportunidade que teve, e botou a bola na rede. No entanto, já o Tricolor Paulista, teve mais posse de bola e dominou a maioria das ações do jogo, mas pecou nas finalizações e perdeu várias chances claras.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (30), no confronto da volta. Entretanto, dessa vez o jogo ocorre no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O time de Renato Portaluppi tem a vantagem do empate, mas caso perca por um gol de diferença, decisão vai para os pênaltis. Para o time de Diniz chegar à final, é necessário uma vitória por dois gols de diferença.

São Paulo desperdiça oportunidades, e Grêmio é fatal

Logo no início do confronto, os gaúchos abriram o placar. Em cobrança de falta, Victor Ferraz desviou a bola lançada na área, mas Diego Souza atrapalhou o goleiro Tiago Volpi, e o árbitro anulou o gol.

Na sequência o São Paulo respondeu com Daniel Alves, em finalização de fora da área. Mas, com um primeiro tempo ‘pegado’, as chances claras não apareceram tanto.

No entanto, o São Paulo voltou disposto a abrir o marcador na segunda etapa. Logo ao cinco minutos, em triangulação de Daniel Alves, Luciano e Brenner, o camisa 30 recebeu na área, sem goleiro, mas desperdiçou. Em seguida, aos 11′, outra grande chance para os são-paulinos, mas desta vez, Luciano desperdiçou ao chutar por cima da meta de Vanderlei.

No entanto, como diz o ditado “quem não faz, toma”, o São Paulo não concluiu em gols sua chances, e os gaúchos foram mais eficazes e fizeram o único tento da partida. Aos 17 minutos da etapa complementar, Ferreira foi à linha de fundo e cruzou para Diego Souza, que após bate e rebate, empurrou a bola para a rede.

O gol deixou os donos da casa em vantagem, e então a equipe se fechou na defesa. Os são-paulinos ainda tiveram mais uma chance, desta vez com Gabriel Sara, mas que não resultou em gol. Resultado final: Grêmio 1 x 0 São Paulo.

Próximas partidas

As equipes voltam a campo já neste final de semana, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Atlético GO no domingo (27), às 20h30. Já o São Paulo viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, no sábado (26), às 21h.