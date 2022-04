Qual canal vai passar Ceilândia x Botafogo hoje ao vivo e horário (20/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil, equipes disputam o jogo de ida nesta quarta-feira

Copa do Brasil

Pela terceira fase da Copa do Brasil, Ceilândia e Botafogo se enfrentam nesta quarta, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para não perder nenhum lance, descubra em qual canal vai passar Ceilândia x Botafogo hoje.

A disputa acontece em dois jogos. O gol fora de casa não serve como critério de desempate e, em caso de igualdade nas duas partidas, a disputa de pênaltis será iniciada.

Qual canal vai passar Ceilândia x Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje vai ser passar na Globo, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A Globo, emissora na Tv aberta, vai passar o jogo para os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e DF.

Outar opção é acompanhar no SporTV 2, canal somente em operadoras de TV por assinatura.

Por fim, o pay-per-view Premiere também transmite o duelo da Copa do Brasil nesta quarta. Para obter a plataforma, os valores extras são de R$49,90 ou R$89,90.

Data: 20/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir: Globo, SporTV 2 e Premiere

Ceilândia e Botafogo na Copa do Brasil

Vice-campeão do Campeonato Brasiliense, o Ceilândia promete incendiar a partida nesta quarta principalmente porque tem o apoio da torcida em casa. Para chegar até a terceira fase, o elenco venceu o Londrina e Avaí. No fim de semana, estreou com vitória contra o Costa Rica na Série D e, por isso, tem confiança.

Do outro lado, o Botafogo vem de vitória em cima do Ceará pelo Brasileirão. O elenco carioca, que conquistou o acesso na temporada passada, faz um bom início de temporada. Agora, quer repetir o bom desempenho também na Copa do Brasil, estreando nesta quarta fora de casa.

A arbitragem é de Braulio da Silva Machado (FIFA).

Escalação do Ceilândia x Botafogo

Escalação do Ceilândia:​ Matheus, Gabriel Arantes, Gabriel Vidal, Medeiros, China (Gleissinho); Werick, Fernando Gomes; Matheus Falero, Filipinho (Peninha), Thiago Magno (Hywri); Roberto Pítio.

Escalação do Botafogo: ​Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Tchê Tchê (Del Piage), Patrick de Paula; Diego Gonçalves, Chay (Gustavo Sauer), Victor Sá; Erison.

Confira no vídeo como foi a preparação do Botafogo para o jogo de hoje.

