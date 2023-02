Como assistir o jogo do Botafogo x Nova Iguaçu online e de graça - 01/02

Pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo recebe o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Botafogo hoje tem transmissão de graça pela internet.

Quem vai apitar a partida nesta quarta-feira vai ser Rafael Martins de Sá. Os assistentes vão ser Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto.

O jogo do Botafogo hoje vai passar ao vivo e de graça na CazéTV no Youtube e Twitch.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Botafogo hoje contra o Nova Iguaçu é de graça! O torcedor pode respirar aliviado porque só precisa de uma conexão de internet para assistir o futebol carioca.

Botafogo e Vasco não chegaram a um acordo com a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, todos os jogos dos clubes como mandantes serão exibidos apenas no CazéTV, canal do influenciador Casimiro na Twitch e Youtube.

É de graça e o torcedor não paga nada para assistir. Tudo o que precisa fazer é acessar o site de ambas as plataformas de vídeos ou pelo aplicativo no celular, tablet ou smartv, procurar por "CazéTV" e, ao encontrar o link do jogo ao vivo, clicar.

Não é preciso pagar nada por isso ou nem se cadastrar para aacompanhar a partida de futebol.

LEIA: O que Wallace do Vôlei falou do Lula? Veja a polêmica

Quem é o artilheiro do Campeonato Carioca?

Em cinco rodadas, o artilheiro do Campeonato Carioca é Lelê, do Volta Redonda, com 6 gols marcados. O jogador é o artilheiro isolado na lista.

Gabigol e Pedro, do Flamengo, estão empatados com Luis Felipe, do Bangu, com três gols cada. No Botafogo, nenhum jogador passou de um gol na competição. Marcaram até aqui os jogadores Gustavo Sauer, Gabriel Pires, Victor Sá, Marçal e Cuesta.

São doze rodadas na Taça Guanabara.

Qual é o próximo jogo do Botafogo do Carioca?

O Botafogo tem onze jogos na Taça Guanabara. Para avançar até a semifinal precisa terminar entre os quatro primeiros da classificação.

Se ficar em primeiro aí será o grande campeão Taça Guanabara.

SÉTIMA RODADA

Boavista x Botafogo

Data: Domingo, 05/02 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

OITAVA RODADA

Botafogo x Bangu

Data: Sábado, 11/02 às 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

NONA RODADA

Botafogo x Flamengo

Data: Sábado, 25/02 sem horário definido

Local: Estádio Nilton Santos

DÉCIMA RODADA

Resende x Botafogo

Data: Domingo, 05/03 sem horário definido

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Botafogo x Portuguesa

Data: Quarta-feira, 08/03 sem horário definido

Local: Estádio Nilton Santos

Calendário alvinegro na tela! Confira os jogos do Glorioso no mês de fevereiro. 🗓⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/LcUjGAR4f2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 31, 2023



Você também vai gostar de ler:

Qual time brasileiro tem mais títulos da Série A do Brasileirão