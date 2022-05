Qual foi a maior goleada da Copa do Brasil? Ranking de gols

A um jogo das oitavas de final, a Copa do Brasil 2022 já apresenta placares bem largos, com goleadas em suas partidas. Na 1ª fase, o Coritiba conseguiu marcar 5×2 em cima do Bahia de Feira. Na 2ª fase foi a vez do CSA fazer 4×1 no Paysandu. Já na 3ª fase, o maior placar foi do Atlético-PR, que no primeiro jogo marcou 5×2 e depois 4×0 em cima do Tocantinópolis. Mas, fica a curiosidade: algum desses times chegou perto da maior goleada da Copa do Brasil em toda a história?

1 – Atlético-MG – Maiores goleadas da Copa do Brasil

A maior goleada da história da Copa do Brasil foi em 1991, quando o Atlético-MG marcou, simplesmente, 11×0 em cima do Caiçara, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O placar foi conquistado ainda na primeira fase da competição, com destaque do atacante Gérson, que fez cinco gols na partida.

A pontuação foi tão inusitada, que nem mesmo o placar do estádio estava preparado para receber a goleada histórica. O dispositivo só registrava um algarismo por clube, sendo a contagem dos pontos “parada” após o 9º gol.

Quem marcou os gols?

Gérson – 5 gols

Marquinhos – 3 gols

Edu Zanelo – 2 gols

Sérgio Araújo – 1 gol

Se por um lado, essa vitória do Atlético-MG ficou marcada na história, por outro, ela foi apagada pela derrota e eliminação do clube no mata-mata naquele ano. O time perdeu para o Criciúma nas oitavas de final.

Apesar da derrota, ao fim da Copa do Brasil, Gérson conseguiu o título de artilheiro da competição naquele ano.

2 – São Paulo – Maiores goleadas da Copa do Brasil

O São Paulo também teve a sua glória de entrar no ranking de times com maior goleada na Copa do Brasil. Em 2001, o tricolor paulista aplicou 10 gols em cima do Botafogo-PB ainda na primeira fase do campeonato, eliminando o clube e se classificando para as demais fases.

Vale lembrar que essa partida São Paulo x Botafogo-PB era a segunda da competição (a de volta) e o tricolor paulista já havia vencido a primeira partida por 1 x 0, precisando só de um empate sem gols para avançar à segunda fase. No entanto, marcou 10 x 0.

Autores da goleada:

França – 3 gols

Luiz Fabiano – 2 gols

Júlio Baptista – 2 gols

Gustavo Nery – 1 gol

Kaká – 1 gol

Fabiano Souza – 1 gol.

Mesmo com a enxurrada de gols em cima do rubro-negro da Paraíba, o São Paulo não conquistou a taça tão esperada ao final do campeonato. Nem mesmo a artilharia ficou para algum de seus jogadores, sendo Washington, da Ponte Preta, o ganhador de tal título. Já a Copa do Brasil naquele ano teve vitória do Grêmio, comandado por Tite.

A conquista de maiores goleadas na Copa do Brasil não é para poucos, e o tricolor sabe disso. Agora, imagina entrar no ranking duas vezes com um saldo tão positivo?

Além da goleada em cima do Botafogo-PB, o São Paulo também teve outro êxito em sua história e, curiosamente, 20 anos depois de aplicar a primeira vitória. Em 2021, conquistou um placar de 9×1 em cima do 4 de Julho-PI, durante a terceira fase do campeonato. Tal feito entrou para o ranking como a 4ª maior goleada na história da Copa do Brasil.

Nessa partida da Copa do Brasil, antes de aplicar a goleada, o São Paulo sofreu um baita susto. Em menos de 1 minuto de jogo, sofreu gol de Dudu Beberibe, da equipe do 4 de Julho. Só a partir dos 17 minutos conseguiu empatar e, em seguida, aplicar goleada histórica. Para piorar a situação do 4 de Julho, no segundo tempo, Chico Bala ainda fez um gol contra.

Autores da goleada do São Paulo:

Luciano – 2 gols

Pablo – 3 gols

Gabriel Sara – 1 gol

Rigoni – 1 gol

Bruno Alves – 1 gol

Chico Bala – 1 gol contra.

3 – Santos – Maiores goleadas da Copa do Brasil

Empatado em segundo lugar no ranking de maiores goleadas da Copa do Brasil, o Santos também tem história para contar. Conseguiu aplicar 10×0 em jogo contra o Naviraiense-MS, ainda na primeira fase da Copa do Brasil de 2010.

Os tentos tiveram marca registrada, com Ganso abrindo o placar antes dos 10 minutos de jogo, os demais gols vieram perto dos 30 minutos de jogo. O show em campo foi guiado por, nada mais nada menos que Neymar e Robinho, jogadores com os gols mais bonitos da partida. Robinho mesmo, fez um gol de cobertura que ficou lembrado naquela Copa do Brasil.

O Naviraense teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo também, o que facilitou ainda mais para o Santos avançar no ataque. Os demais tentos vieram dos pés de Ganso, André, Madson e Marquinhos.

Gols da partida:

Ganso – 1 gol

André – 3 gols

Neymar – 2 gols

Robinho – 1 gol

Marquinhos – 1 gol

Madson – 2 gols

Aquele foi o ano de glória do Santos, com atletas de peso no time e revelando um dos maiores jogadores brasileiros da atualidade. O time venceu grandes campeonatos, inclusive, a Copa do Brasil de 2010.

4 – Internacional

Soma também a essa conta, a goleada do Internacional em cima do Ji-Paraná. Em 1993, a Copa do Brasil não contava com a regra de ida e volta restrita, precisando que o Internacional, mesmo após goleada de 6×0 no primeiro jogo, disputasse o jogo de returno com o Ji-Paraná, onde acabou marcando 9×1 do Ji-Paraná e alargando a vantagem competitiva.

No jogo de ida, quando venceu por 6×0, o Internacional marcou com:

Daniel Franco – 4 gols

Célio Lino – 1 gol

Simão – 1 gol

Já no segundo jogo, os nove gols da equipe foram com:

Marcelo Baron – 1 gol

Rudinei – 4 gols

Jairo Lenzi – 3 gols

Norton – 1 gol

Com tal placar, o Internacional conseguiu avançar de fase na Copa do Brasil de 1993, no entanto, nas oitavas de final, acabou perdendo para o Londrina. Garantiu o empate de 1×1 no jogo de ida e, na volta, foi derrotado por 1×0.

Veja o ranking das 10 maiores goleadas da história da Copa do Brasil:

Atlético Mineiro 11 x 0 Caiçara-PI – 28/02/1991 (1ª fase)

São Paulo 10 x 0 Botafogo-PB – 28/03/2001 (1ª fase)

Santos 10 x 0 Naviraiense-MS – 10/03/2010 (1ª fase)

São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI – 08/06/2021 (3ª fase)

Internacional 9 x 1 Ji-Paraná-RO – 06/04/1993 (1ª fase)

Sergipe 0 x 8 Palmeiras – 28/02/1996 (1ª fase)

Vasco da Gama 8 x 0 Picos-PI – 10/02/1998 (1ª fase)

Portuguesa 8 x 0 Kaburé-TO – 04/03/1997 (1ª fase)

Flamengo 8 x 0 Kaburé-TO – 26/04/1995 (1ª fase)

Interporto-TO 0 x 8 Bahia – 15/03/2000 (1ª fase)

Quem é o maior artilheiro da Copa do Brasil?

Fred é o maior artilheiro em uma única temporada da Copa do Brasil. Seu marco de 14 gols na edição de 2005 nunca foi quebrado por outro jogador.

Na época, Fred jogava pelo Cruzeiro e ajudou o time a chegar à final do campeonato. Mas, a glória do time só foi a artilharia conquistada pelo atleta. Na semifinal daquele ano, o Cruzeiro perdeu o título da Copa do Brasil para o Paulista.

O marco de Fred teve ainda mais peso pois foi um recorde batido. Antes dele, em 2002, Deivid, do Corinthians, era tido como o maior artilheiro da Copa do Brasil, com 13 gols na temporada.

Depois do recorde de Fred, o atleta que mais chegou perto de alcançar a artilharia mais significativa da Copa do Brasil foi Neymar. Em 2010, o atleta marcou 11 tentos na competição, além de fazer parte da maior goleada da história do Santos na Copa do Brasil.

Fred também ostenta o posto de maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Ele balançou as redes 37 vezes na competição nacional, sendo seguido de perto por Romário, vice-líder neste quesito com 36 gols.

Viola fecha o pódio dos artilheiros de todos os tempos, com 29 tentos anotados pela Copa do Brasil.

Qual é o clube brasileiro com mais títulos na Copa do Brasil?

Com apenas uma vitória de diferença, o Cruzeiro se destaca como o time brasileiro com mais títulos na história da Copa do Brasil. Ao todo, são seis conquistas: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Logo atrás do Cruzeiro, vem o Grêmio com cinco títulos.

Apesar da disputa bem acirrada no ranking, os times só se enfrentaram uma única vez na final do campeonato, em 1993. A partida foi decidida em dois jogos. O primeiro terminou com o empate de 0x0 e o segundo contou com a vitória do clube mineiro por 2×1.

Colado com o Grêmio, o Palmeiras também está próximo na tabela de times brasileiros com mais títulos na Copa do Brasil. Ao todo, foram quatro troféus conquistados: 1998, 2012, 2015 e 2020. Atrás dele vem o Flamengo e o Corinthians, ambos com três títulos nas suas histórias.