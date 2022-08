Confira as informações sobre o jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil (17/08)

Chegou a hora de descobrir quem será o semifinalista da Copa do Brasil. No primeiro confronto, Athletico e Flamengo empataram sem sair do zero e agora nesta quarta-feira, 17 de agosto, é a decisão. Qual o horário do jogo do Flamengo hoje vai ser às 21h30, horário de Brasília, na partida de volta das quartas de final na Arena da Baixada, na capital paranaense.

Quem vencer a partida desta quarta-feira se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis definirá quem segue na competição.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje é 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, diretamente da Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

A partida entre Athletico e Flamengo vai passar na Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay. Pela TV aberta, o canal da Globo vai transmitir o duelo para todo o Brasil, com exceção dos estados de SP e GO, com narração de Luís Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

Para o torcedor que não tem como assistir na TV aberta, a opção são os canais do SporTV e Premiere, em operadoras de TV por assinatura, com narração de Gustavo Villani e comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Fernanda Colombo.

Para assistir pelo celular, é só acessar o aplicativo ou site www.globoplay.globo.com do GloboPlay, plataforma de streaming da Globo, e acompanhar de graça ao vivo as imagens.

Athletico PR x Flamengo primeiro jogo Copa do Brasil

No fim de semana, o Flamengo goleou o Athletico com cinco gols, pela rodada do Brasileirão. No entanto, a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil entre os dois não saiu exatamente como planejado para ambos.

Realizada em 27 de julho, no Maracanã, a partida terminou empatada em 0 a 0, com as equipes buscando abrir o placar em todos os momentos do confronto, mas sem sucesso. No primeiro tempo o Flamengo mostrou o poder ofensivo, enquanto o Furacão tentava se segurar.

No segundo, com participação do chileno Vidal, o Rubro-Negro fez questão de ir para cima do rival e buscar em finalizações com Pedro, Gabigol e Arrascaeta abrir o placar. As tentativas, entretanto, foram frustradas. Nos acréscimos, David Luiz foi expulso.

Confira no vídeo do GE a seguir como foi a primeira partida entre os dois.

Provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje

Dorival Júnior ainda não pode contar com Bruno Henrique, peça chave do ataque do Flamengo, Rodrigo Caio e Diego Alves, goleiro principal do clube. Já David Luiz e Thiago Maia estão suspensos do jogo passado.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Fabrício, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Vitor Roque, estrela da classificação do Furacão na Libertadores, não pode jogar porque já representou outras equipes na Copa do Brasil. Enquanto isso, Felipão ainda não pode contar com Reinaldo, Julimar, Christian, Marcelo Cirino e Marlos, todos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Athletico PR: Bento; Hernández, Thiago Heleno, Pedro Henrique; Khellven, Hugo Moura, Abner, Fernandinho; Terans, Cuello e Pablo.

Próximos jogos:

ATHLETICO PR:

Athletico PR x América MG – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Ceará x Athletico PR – Sábado, 27/08 às 21h – Brasileirão

FLAMENGO:

Palmeiras x Flamengo – Domingo, 21/08 às 16h – Brasileirão

Botafogo x Flamengo – Domingo, 28/08 às 18h – Brasileirão

