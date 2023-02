Equipes se enfrentam nesta quarta-feira com transmissão ao vivo na TV aberta e online

Qual canal vai passar jogo do Flamengo x Boavista hoje no Carioca (01/02)

Qual canal vai passar jogo do Flamengo x Boavista hoje no Carioca (01/02)

Para se recuperar da derrota para o Palmeiras na Supercopa, o Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. O elenco vai enfrentar o Boavista às 21h10 (Horário de Brasília), onde o jogo do Flamengo hoje vai ser no Maracanã pela sexta rodada.

O jogo do Flamengo hoje hoje tem transmissão da BAND, BandSports e site da BAND.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo

Para a temporada, a BAND passou a Record e conquistou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A emissora na TV aberta exibe uma partida por dia na rodada da primeira fase até a final.

A transmissão do jogo do Flamengo hoje será para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Sérgio Maurício é quem deve narrar o embate diante do Boavista.

Outra opção é o BandSports, canal de TV brasileiro de esportes via televisão por assinatura do Grupo Bandeirantes. Somente quem é cliente das operadoras pode acompanhar o jogo do Flamengo e Boavista na emissora. O canal não disponibilizou a equipe de transmissão.

Para o torcedor que não vai acompanhar de casa, dá para sintonizar o site da emissora (wwww.band.uol.com.br) e assistir de graça e ao vivo. As imagens são as mesmas do canal Bandeirantes para todo o Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)



LEIA: Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Flamengo se prepara para Mundial de Clubes

O técnico Vitor Pereira deve utilizar o jogo desta quarta-feira como um teste antes de viajar para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes da FIFA.

O elenco chega na competição como representante da América do Sul por ter conquistado o título da Conmebol Libertadores em cima do Athletico PR. O time vai enfrentar o vencedor entre Al Hilal ou Wydad Casablanca na semifinal.

Além disso, o time não vai jogar contra o Real Madrid. O encontro só pode acontecer na final se os dois vencerem os seus embates na semifinal.

A partida entre Flamengo e o oponente da semifinal será na terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), em Tanger, no Marrocos.

Você também vai gostar de ler:

O que Wallace do Vôlei falou do Lula? Veja a polêmica