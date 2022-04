Saiba onde assistir e qual é o horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual o horário do jogo do Santos hoje e transmissão (20/04)

Qual o horário do jogo do Santos hoje e transmissão (20/04)

Nesta quarta-feira, 20 de abril, o Santos enfrenta o Coritiba pela partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Com transmissão ao vivo, saiba qual é o horário do jogo do Santos hoje e todas as informações no texto a seguir.

Qual é o horário do jogo do Santos hoje na Copa do Brasil?

O jogo do Santos hoje vai começar às 19h30, pelo horário de Brasília, na Copa do Brasil.

A partida entre Coritiba e Santos, nesta quarta-feira em 20 de abril de 2022, remete ao primeiro encontro da terceira fase na Copa do Brasil, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos, ida e volta. Isso significa que quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a vantagem para o jogo de volta, precisando apenas do empate para confirmar a classificação até a próxima fase.

A competição não contabiliza o gol fora de casa como critério de desempate. Isso quer dizer que, se o time marca enquanto visitante no duelo, o gol tem o mesmo valor que se marcar em sua casa. Em caso de empate no placar final, a disputa de pênaltis será iniciada.

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo hoje

A partida entre Coritiba e Santos hoje, quarta-feira em 20 de abril, vai ser transmitida no Amazon Prime Video (Serviço de Streaming), a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

O streaming detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil ao lado da Rede Globo, desde a primeira fase até a grande final. Para acompanhar ao vivo através da plataforma, é preciso ser assinante.

Se você tem o interesse de assinar a plataforma, basta acessar o site oficial (www.primevideo.com), clicar em teste grátis por 30 dias e, só então, após a contagem de dias terminar, fazer a sua assinatura pelo valor de R$ 9,90 ao mês ou então R$ 89,00 o ano.

Informações do horário do jogo do Santos hoje

Horas: 19h30

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Confira como foi o último jogo entre os times.

+ JOGOS DE HOJE: onde assistir futebol ao vivo na quarta-feira (20/4/22)